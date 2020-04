Cuando todo parece perdido, la vida siempre nos da una última oportunidad. Es posible que ésta sea una. En esta vida uno nunca sabe lo que puede pasar, y nos podemos llevar una gran sorpresa, solo tengamos un poco de Fe y no nos rindamos. Evitemos ser algo fantasiosos y procuremos ayudarnos mucho a nuestros amigos y afectos. Tal vez, a través de gestos y mensajes de ánimo, a todos nos pueda levantar los ánimos frente a la delicada situación que estamos viviendo. Siempre hay una solución, y estando juntos no hay nada que no podamos superar. Esperemos que pronto todo se normalice y nos sirva para valorar este preciado tesoro que tenemos, la vida. Gracias; cuidémonos, cuidemos a los nuestros, no salgamos de nuestra casa. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Para todos nosotros argentinos

Por Claudio Valerio

