Efemérides del día de la fecha: 16 de abril

DÍA MUNDIAL DE LA VOZ Establecido por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología en el año 2003, en este día se busca crear conciencia acerca de la importancia del cuidado de la voz y la consulta temprana para prevenir enfermedades. La iniciativa de celebrar esta efeméride surgió en el año 1999 cuando el presidente de la Academia Brasilera de Laringología y Voz, el Dr. Nedio Steffen, creójunto a sus colegas una Campaña Nacional de Concientización sobre los cuidados de la voz; lo que impulsó a Steffen a realizarla fue la desinformación de sus pacientes que padecían disfonías y lo minimizaban pensando que era algo normal de la voz. La campaña fue tan exitosa que en el año 2003, los profesionales decidieron exponer los resultados de la misma en las Sociedades de Laringología del mundo logrando que se articulara la campaña a nivel mundial y se estableciera esta efeméride. La Sociedad Argentina de la Voz (SAV) destaca que los disturbios en la voz pueden ser causados por el mal uso o abuso de la misma, la manifestación de un conflicto anímico y el tabaquismo y consumo de otras sustancias. La médica especializada en laringología y voz del Hospital Italiano de Buenos Aires, Iris Rodríguez, le comentó a "Infobae" que para prevenir afecciones en las cuerdas vocales se debe evitar hablar por encima del ruido ambiente, consumir moderadamente café y alcohol y beber mucha agua, no "aclarar la garganta" frecuentemente y hacer reposo vocal tras usarla intensamente.





FALLECE NINO BRAVO Luis Manuel Ferri Llopis nació el 3 de agosto del año 1944 en Valencia, España. Durante su adolescencia alternó el canto con su trabajo en la joyería Casa Amat hasta que en el año 1962 fundó el conjunto "Los Hispánicos" junto a sus amigos Salvador Aranda y Félix Sánchez. Su primera presentación en la Sociedad Coral "El Micalet" inició la fama regional del conjunto que llegó a la final del concurso radiofónico "Fiesta en España" y se disolvió en el año 1963. Con la convicción de que su vocación era ser cantante, Luis Manuel se incorporó al conjunto "Los Superson" pero el servicio militar lo alejó de los escenarios provocando que la inseguridad dominara sus pensamientos: "lo he pensado muy bien y esto de la música moderna, a pesar del dinero que ahorramos y de las fans, no es suficiente: yo nunca seré como Domenico Modugno, no cantaré más" le escribió en una carta a su amigo Vicente López. Cuando finalizó el servicio militar, en el año 1968, se presentó como solista en el Festival de la Canción de La Vall d´Uixó, donde deslumbró a todos con su voz. En ese entonces, su representante le propuso que su nombre artístico fuera Nino Bravo, cosa que rechazó en un principio y que luego aceptó. En el año 1970 debutó con el álbum "Te quiero, te quiero", disco que tuvo un gran éxito y se destacó con las canciones "Esa será mi casa", "Voy buscando" y "Mi querida mamá." Al año siguiente lanzó su segundo disco "Nino Bravo" y realizó una gira por Sudamérica, en nuestro país, se presentó en el Canal 9 junto al cantante de tango Argentino Ledesma; asimismo, grabó una de las canciones más célebres de su carrera, "Noelia", que se incluyó en su tercer disco "Un beso y una flor" (1972). En este último año, lanzó el disco "Mi tierra" en el que se encuentra otro de sus grandes hits: "Libre". Falleció en el año 1973 en Cuenca, España. SE FUNDA LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL ARGENTINA (CHA) Un día como hoy en el año 1984, se fundaba la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en la discotea "Contramano"; la misma tenía el objetivo de luchar contra la represión y los edictos policiales heredados de la dictadura miliar. Uno de sus fundadores, Carlos Juaregui, quedó tan impresionado en la marcha del orgullo gay de Francia que decidió que era hora de hacer algo en el país: "en Francia, yo era testigo de cómo era posible vivir en una sociedad libre. La vida cotidiana de un gay, en Francia, era muy distinta de la de Buenos Aires. Aun antes del Proceso, el hecho de ser homosexuales nos conducía casi inevitablemente a una vida mucho más cerrada".





Efemérides del día de la fecha: 16 de abril

