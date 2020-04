"No hay que temer nada en la vida, sólo hay que entenderlo más. Ahora es el momento de entender más, para que podamos temer menos." --Marie Curie. Todos los mensajes que vemos en la TV, y en las Redes Sociales, aconsejan qué hacer, cómo mantenernos ocupados durante esta cuarentena, para que la misma resulte más llevadera. Estoy de acuerdo en que estando ocupados, el encierro nos afecta menos, pero, a su vez pienso que en determinados momentos del día deberíamos encontrarnos no haciendo nada, alejarnos por un momento del gym, de los fitness, de toda aquella tarea manual que nos lleve a concentrarnos sólo en eso como es el tejer, y bordar, el cocinar, el ordenar, el bailar...; lograr un espacio dentro del día en el que no hagamos nada, tratando sólo de lograr silencio, observando cómo la Tierra se está regenerando, se está reseteando, mostrándonos que ella es más poderosa que nosotros los humanos, lo que no hicimos por conciencia y por amor, ella lo hace por vibración, porque ella sabe de vida, por eso no les tocó a los animales morir, o creen que es casualidad? Claro que no, tratemos de no llenarnos de pensamientos ni cosas que hacer en casa, ése no es el objetivo. En estos días sólo debemos observar, sentir como la naturaleza nos enseña y nos gana lejos. La Tierra nos manda a hacer cuarentena 40, Año 2020=40, porque 20+20=40 Estemos en familia, llevando esas largas conversaciones que la premura del trabajo no lo permite, juguemos con nuestros hijos, escuchemos las mil veces repetidas historias que narran nuestros mayores, pero en algún momento quedémonos quietos, sólo observando, ella nos dará una lección y sólo los que alcancemos a comprender lo que sucede saldremos victoriosos. Nadie puede con este poder, no debemos ser omnipotentes y egoicos, esto es planetario, no es un sector. La Tierra descansa, se autoregenera y es más fuerte que nuestros trabajos, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestras vidas. Sólo debemos detenernos en un momento del día y escuchar su ritmo, tratando de vibrar con ella, conectando con su frecuencia y para que esto suceda en ese momento no debemos hacer nada, sólo silencio, quedándonos en nuestras casas, con nuestros pensamientos, con nuestros aburrimientos, con nuestras familias, observando, escuchando; afuera están los lobos, sólo si tienen el poder de hablar y ser como ellos podrán sobrevivir afuera. En estos momentos todo es adentro, toquemos algún instrumento, escuchemos toda la música que deseemos pero nuestras mentes deben estar libres no ocupadas todo el tiempo, pues la necesitaremos para observar y seguir el ritmo de la nueva vida que nos espera. Debemos honrar a la madre Tierra, y pedirle perdón por la agresión que llevó a cabo en ella el ser humano. Es probable que después que pase todo encontremos dos caminos a seguir: el establecimiento de un Nuevo Orden Mundial; o no sacar nada de la experiencia vivida y volver a cometer los mismos errores. La decisión está en nuestras manos; pero creo que si pensamos que debemos conectarnos a nuestro amado Planeta y a su maravillosa naturaleza debemos entregar lo mejor de cada uno de nosotros para nuestro hábitat tan amado: la Tierra.

El Rincón de Aléthea:

El amanecer llega después de la oscuridad

Por Angela Monsalvo

