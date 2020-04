¿A la mañana, a la tarde o a la noche? Cuál es el mejor momento del día para ejercitar

Durante la cuarentena, son cada vez más los que deciden hacer actividad física en casa. En diálogo con Infobae una experta dijo cuál es el mejor momento del día para ponerse en forma. En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, cada vez más personas deciden hacer en sus casas clases de gimnasia, baile o yoga para seguir manteniendo el entrenamiento que tenían habitualmente o simplemente para pasar el tiempo que tienen libre. Pero, ¿cuál es el mejor momento del día para hacer actividad física? ¿A la mañana, a la tarde o a la noche? En diálogo con Infobae, Claudia Lezcano, profesora de educación física y licenciada de alto rendimiento deportivo, respondió esta inquietud. - Entrenar a la mañana: el cortisol está alto. También tenemos la hormona testosterona, que es fundamental para el entrenamiento, y va ayudar a tener un mejor rendimiento físico, ya que ésta va elevando durante la noche para llegar a la mañana con un pico alto. Teniendo estas dos hormonas altas tenemos una mayor energía. - Entrenar a la tarde: en este momento del día es cuando el cuerpo tiene mayor temperatura corporal y el ejercicio físico lo que hace es aumentarlo. Es por eso que a la tarde también está bueno practicarlo porque favorece a los procesos biológicos. A la tarde está comprobado científicamente que se tiene mayor rendimiento, si lo que estamos buscando son resultados de ejercicios de resistencia. - Entrenar a la noche: muchas personas lo hacen porque no pueden hacerlo a la mañana o a la tarde. Sin embargo, hay que tener cuidado para que al hacerlo a esta hora no altere el ciclo de secreciones hormonales, porque si se eleva mucho el cortisol es difícil que se pueda conciliar el sueño. Es por eso que como conclusión, hay una mayor predisposición química hormonal a la mañana porque las hormonas nos despiertan. Entrenar en ayunas también tiene lo suyo, ya que va a favorecer la lipólisis. Entrenar a la tarde logra mayor rendimiento, si estamos buscando fuerza y potencia. Entrenar a la noche, entonces, se debe hacer con cuidado para no alterar las hormonas. ¿Cómo se puede armar una rutina en casa, fácil y sin utilizar elementos? Una rutina ideal para hacer en casa es utilizar la menor cantidad de materiales, ya que el cuerpo es uno de los mejores instrumentos que tenemos para entrenar y es el manejo de las intensidades. "En casa se puede hacer cualquier tipo de entrenamiento variando las intensidades. Para no perder la masa muscular en este tiempo, recomiendo hacer ejercicios aeróbicos, como por ejemplo trotar en el lugar o si tenemos una cinta o una bicicleta fija, pero lo más importante es darle estímulo al músculo, y este se aplica dándole una resistencia a vencer. Por ejemplo las estocadas son ejercicios de fuerza de piernas, las sentadillas con sus cientos de variantes, las flexo extensiones para los brazos, cualquier ejercicio que resulte un desafío, variando las posturas, números de repeticiones y descanso", dijo Lezcano. Por último, dijo: "Las personas que entrenan en aparatos de gimnasios están muy preocupados, pero realizando unas flexo extensiones variando, van a ir estimulando diferentes músculos, no solo los brazos, también la espalda, los pectorales. Es por eso que siempre que haya contracción muscular, no va haber pérdida de masa muscular". Fuente: Infobae.com



¿A la mañana, a la tarde o a la noche? Cuál es el mejor momento del día para ejercitar

