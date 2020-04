La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/abr/2020 El intendente coordinó nuevos trabajos con inspectores de comercios







Abella dialogó con el personal municipal que recorre hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios para garantizar que no existan sobreprecios y el cumplimiento de los horarios de cierre. El intendente Sebastián Abella encabezó una reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos con el propósito de asegurar un correcto control en los comercios de la ciudad. La reunión permitió actualizar la nueva normativa dispuesta por el Gobierno nacional para garantizar que los comercios (hipermercados, supermercados –minoristas y mayoristas-, minimercados, almacenes y autoservicios) cumplan con los precios máximos de referencia y no existan sobreprecios. Asimismo, se recordaron cuáles son las medidas sanitarias de restricción dispuestas. "Trabajamos para que los comercios cumplan no solo con los precios correspondientes sino también tomando todos los recaudos necesarios para cuidar a los vecinos", comentó el intendente Abella. Quien finalmente, recordó que "también está disponible el formulario online ingresando a http://www.campana.gov.ar/denuncias". Durante el encuentro también estuvieron presentes el secretario Legal y Técnico, Abel Sánchez Negrette; el director de Habilitaciones, Rolando Padovani, y su par de Producción, Gastón Barrios.

Abella se reunió con los inspectores de comercio que recorren los comercios de la ciudad.





La reunión contó con la participación del secretario Legal y Técnico y el director de Producción. El intendente @SebaAbella reunido con el equipo de la secretaria de Legal y Técnica, para avanzar en medidas de control de precios pic.twitter.com/DayH9BzAuF — MunicipalidadCampana (@campanagov) April 14, 2020 Continúan los controles de precios, hoy en supermercados y mayoristas pic.twitter.com/X9cL7r8mUz — MunicipalidadCampana (@campanagov) April 15, 2020

El intendente coordinó nuevos trabajos con inspectores de comercios

