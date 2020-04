El Grupo Esperanza y cómo sobrellevan la Cuarentena

P U B L I C



Carla Rodríguez armó un grupo de Whatsapp dónde además de actividades recreativas comparten momentos lúdicos como qué es lo que hacen en el día, qué comieron y hasta celebran fechas de cumpleaños. "No es fácil, pero todos los días se les proponen actividades y ellos alegremente las resuelven envían fotos y videos". Las pandemias no avisan y un día nos dicen que tenemos que vivir aislados. Y no hay reglas de cómo hacerlo bien, sobre todo cuando los apoyos que tenemos a diario no están par a ayudarnos: maestros, enfermeras, terapeutas, instituciones. Es momento de dejar pasar pequeñeces donde todos hacemos lo mejor que podemos para sobrellevar estos días y sostener aquellas tareas que son necesarias para mantener la salud física y mental. En Campana el Grupo Esperanza se encuentra más activo que nunca, gracias a la idea de Carla Rodríguez los jóvenes están conectados en un grupo de Whatsapp. "Aquellos que tienen teléfono se comunican por ahí contándose chistes, dicen qué comieron y los que no tienen Whatsapp les mando alguna actividad a través de sus papás y a su vez ellos me mandan dibujos y audios", asegura. Carla compartió con La Auténtica videos inéditos como por ejemplo Martín Mazzola les cuenta a sus amigos: "durante esta cuarentena ayudo a mis padres a pintar la casa, la están arreglando…hace dos semanas que no la veo a mi novia Mariela, la extraño ya que hay que quedarse en casa. Nos vemos cuando pase todo esto. Cuídense del Coronavirus". Justo la Cuarentena coincidió en fechas importantes como el 2 de Abril "Día Mundial del Autismo" y la conmemoración del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas" y allí los jóvenes desplegaron su arte realizando carteles adhiriendo a la campaña #YoTeApoyo y pintando banderas argentinas. También se sumaron al cambio de estación. "Llega el otoño y con él las hojitas secas abundan para hacer un lindo collage y por eso hoy trabajamos en casa", expresaron. Lo último con respecto al arte fue que los chicos realizaron carteles en referencia al Domingo de Pascua. También hay momentos donde realizan gimnasia, mueven el cuerpo y descargan energía en la manera en que les sea posible a cada chico. Así también muestran videos cantando música en familia como fue el caso de Vanesa Virján, Mauro y Dante Nosiglia: cantando la canción de Diego Torres Color Esperanza. Como ocurre en nuestro país todos los días a una cierta ahora se agradece el apoyo al personal médico fue así que algunos jóvenes salieron al patio de sus casas o a la calle iluminando el cielo en señal de agradecimiento. En los videos se los escucha decir "gracias a todos los que nos están cuidando". En cuanto a la comunicación diaria Carla remarca que "las video-llamadas son un poco complicadas por eso nos manejamos por el grupo a través de mensajes y de videos caseros. La cuarentena no es fácil pero todos los días se les proponen actividades y ellos alegremente las resuelven envían fotos y videos". Más allá de la parte de ocio y de acompañamiento se les habla de lo que ocurre a nivel nacional, se les brinda contenido informativo y actividades. "En el grupo siempre estamos recordando que se laven bien las manos, incluso hicimos un juego donde se dibujaban el virus en la mano y al término del día si se lavaron muchas veces tenía que desaparecer". También esta semana realizaron sus barbijos/tapabocas caseros. "Hoy nos cuidamos entre todos y todas en Cuarentena. Todo se puede lograr, no hay que aburrirnos porque todos podemos vencer el Coronavirus, hay que ser positivos, hay que ser pacientes. Hagan todo lo que quieran hacer pero en su casa, dibujar, ver series/películas, leer un libro, jugar un juego de Facebook. Si todos cumplimos con esto podemos volver a una vida como antes", dice María Luz Ferrante en uno de los videos enviados en el grupo. También hicieron su participación en forma de video Ana Deppeler y Leandro Palacios. Al turno de Juan Carlos Schiavo comentó "es mi noveno día de cuarentena les digo que nos quedemos en casa. Hagamos un esfuerzo, ya nos volveremos a encontrar cuando todo esto pase. Al Coronavirus lo frenamos entre todos pero por favor hagamos caso". En toda la charla Carla resalta que (a los chicos) hay que transmitirles que esto es una situación pasajera, pero que hay que transitarla y de la mejor manera posible. Distancias máximas y días de salidas de las personas con discapacidad Conforme la Resolución 77/20 de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada hace una semana en el Boletín Oficial de la Nación se indica que en relación a las Personas con discapacidad, el radio máximo de los paseos breves no podrán superar los 500 metros del lugar de residencia y que el cronograma de las salidas se divide en dos: para las personas con discapacidad cuyos DNI terminen en 1,2,3,4 y 5, los días serán lunes, miércoles y viernes, en tanto para las personas con discapacidad cuyos DNI terminen en 6,7,8,9 y 0, los días serán martes, jueves y sábado. En dicha resolución se enfatizó que la persona deberá portar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en soporte papel o foto digital, así como el DNI. En las mencionadas salidas deberá respetarse el metro y medio de distanciamiento con relación a cualquier transeúnte. En todos los casos deberán: - Ser personas con discapacidad que no sean mayores de sesenta años. - No tener enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. - No tener tampoco enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; ni inmunodeficiencias; diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; excluyéndose a su vez a las personas embarazadas.

Los chicos del Grupo Esperanza se suman a la campaña #YoMeQuedoEnCasa





Los chicos del Grupo Esperanza se suman a la campaña #YoMeQuedoEnCasa ADVERTENCIAS Si el certificado de discapacidad vencía a partir del 16 de febrero, los mismos tienen una prórroga vigente. Si venció antes de esa fecha deberían justificarse las salidas a través de la historia clínica conforme está indicado en el punto anterior. Todo aquel que insulta a una persona con discapacidad o aquellas incluidas en la condición del espectro autista estaría cometiendo acto discriminatorio en los términos de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y asimismo podría encuadrarse en la Ley Nacional 23.592, siendo pasible de las sanciones penales y civiles correspondientes.



Uno de los juegos consiste en dibujarse en "virus" en las manos para al finalizar la jornada lavarlas hasta que desaparezca.





Trabajos realizados en este caso carteles por el Domingo de Pascua.



El Grupo Esperanza y cómo sobrellevan la Cuarentena

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar