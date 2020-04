Mientras otros deportes estaban culminando sus temporadas, el automovilismo recién se estaba poniendo en marcha. Así, prolongar calendarios es una posibilidad. La incertidumbre que genera la situación sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus en nuestro país también afecta al automovilismo deportivo. Sin perspectivas de conocer por ahora en qué momento podrían reanudarse las competencias, no es inapropiado pensar que tal vez haya que culminar los campeonatos en 2021. A lo largo de su historia y debido a diversos factores, algunas categorías experimentaron la particularidad de comenzar la temporada un año y terminarla al siguiente. La situación actual, por la pandemia de coronavirus, genera incertidumbre y vuelve a plantear esta circunstancia. Por eso una pregunta sobrevuela entre los dirigentes ¿Habrá que reprogramar los calendarios de tal manera que para completarlos se necesiten disputar algunas fechas en 2021? Sin dudas la cuarentena obligatoria por el COVID-19 generó otra epidemia en el mundo de la competición: que todos se vean obligados a la inactividad. Pilotos, equipos y categorías en todo el planeta afrontan este largo impasse mientras los dirigentes van siguiendo día a día la situación sanitaria e intentan reprogramar los calendarios previstos para este año. Pero lo concreto es que nadie sabe aún a ciencia cierta cómo y cuándo se sale de esto. En Argentina hay antecedentes de campeonatos que fueron completados al año siguiente. El Turismo Carretera cuenta con varias temporadas en las que tuvo que apelar a dicho recurso por diferentes cuestiones. La primera vez fue entre 1979 y 1981 cuando la ACTC comenzó su propia fiscalización, y ante las dificultades para organizar algunas carreras apeló durante ese tiempo a certámenes interanuales organizando dos campeonatos y el Torneo "Lizeviche-Galíndez". Recién a partir de 1982 pudo regularizar sus calendarios. Más tarde, en 1985, debido a varias suspensiones por lluvias que no permitieron correr en los circuitos semi permanentes, el certamen culminó el 5 de enero de 1986 en Tandil con triunfo de Emilio Satriano. Luego, el campeonato de 1988 terminó el 8 de enero de 1989 en San Lorenzo con victoria de Roberto Urretavizcaya. En este caso, la situación fue motivada por dos cosas: algunas semanas de inactividad debido al accidente de Necochea en marzo, y el alzamiento militar en diciembre. También el Turismo Nacional tuvo que alterar en 1988 su calendario, por el intento de sublevación de una facción del ejército en el cuartel de Villa Martelli (Buenos Aires). Ante ello debió cumplir con el total de fechas del campeonato el caluroso 8 de enero de 1989 en el autódromo de Buenos Aires donde ganaron Ernesto Rodríguez (Clase 2), Jorge Giorgi (Clase 3) y Oscar Fineschi (Fórmula Sierra). Hoy, aunque los dirigentes piensen y trabajen en pos de una solución para tratar de desarrollar la mayor cantidad de competencias antes del 31 de diciembre de este año, viendo el futuro inmediato de la pandemia en nuestro país y a sabiendas que en mayo se espera lo peor, a esta altura ya no resultaría inesperado que el actual calendario de competencias se complete en 2021. ZONALES Está claro que es la misma situación para el automovilismo zonal, que de arrancar seguramente tendrá una propuesta muy distinta a la que estamos acostumbrados. Incluso, han trascendido algunas posibles medidas en caso que la actividad deba ajustarse a evitar aglomeraciones de personas. En principio se reduciría la cantidad de personas por auto y ese será otro tema para tener muy en cuenta, dado que solo tres personas por auto podrían ingresar a zona de boxes, todos con autorización médica. Y desde ya, el público no tendría acceso a los autódromos, lo que generará una merma en el ingreso económico, un tema que deberán saber evaluar las categorías. En este marco, otra situación que preocupa a los dirigentes es saber con qué parque de autos contarán para cada competencia.

EL AUTOMOVILISMO ZONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL ATRAVIESAN SITUACIONES MUY SIMILARES EN CUANTO AL CALENDARIO



Automovilismo:

¿Habrá campeonatos que se extiendan hasta 2021?

