Sin cambios respecto a la cantidad de casos de Covid-19 en Campana

Según el informe de la Secretaría de Salud del Municipio, los casos siguen siendo dos, uno en el Hospital y otro en Clínica Delta, mientras que Abel Furlán se encuentra internado en el Sanatorio Vandor, aunque las estadísticas nacionales lo computan como un caso de Zárate. Confirmaron otras siete muertes y 98 nuevos infectados de coronavirus a nivel nacional. Mientras que la situación en la ciudad de Campana sigue igual que al cierre de la edición del jueves, un internado en cada nosocomio de la ciudad (Delta, Vandor y San José), siete personas fallecieron ayer a nivel nacional (Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Mendoza y Buenos Aires) con 98 nuevos casos de pacientes con coronavirus confirmados, por lo que la cifra de contagiados con el virus en todo el país asciende a 2.669 y las víctimas fatales hasta el momento son 122, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Según el informe de la cartera de Salud del jueves por la noche, en las últimas horas fallecieron otras siete personas: tres hombres de 54, 79 y 92 años, residentes de la Provincia de Buenos Aires; otro de 85, de Mendoza; otros dos, de 86 y 95 años de la Ciudad de Buenos Aires; y otro de 69, de Chaco. Del total de enfermos confirmados este jueves, 15 son de la Ciudad de Buenos Aires, 30 de la provincia de Buenos Aires, 11 de Chaco, 1 de Chubut, 13 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 3 de La Rioja, 5 de Mendoza, 1 de Neuquén, 9 de Río Negro, 3 de Santa Fe, y 7 de Tierra del Fuego. Además, en el informe se indicó que un caso de Salta que se había confirmado el miércoles fue reclasificado. De todos los casos registrados hasta este jueves, 845 (31,8%) son importados, 951 (35,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 448 (16,8%) son casos de circulación comunitaria, y el resto se encuentra en investigación epide-miológica.

Campana no presentó nuevos casos ni novedades respecto a los existentes. ABEL FURLAN SE ENCUENTRA ESTABLE Según el parte emitido por el Sanatorio Vandor el ex diputado y Secretario General de la UOM Zárate - Campana sigue internado en sala común en buen estado general, sin fiebre y sin síntomas respiratorios. El ex diputado y Secretario General del Sindicato UOM Campana Zárate continuaba ayer internado en una sala aislamiento común del Sanatorio Vandor de nuestra ciudad. Según el parte médico generado por el Sanatorio y firmado por el Dr. Carlos Bachiochi (uno de los directivos asociados del Vandor) Furlán se encontraba "en buen estado general, orientado en tiempo y espacio, afebril y sin síntomas respiratorios; cumpliendo con los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud de Nación y Provincia ante casos positivos y de circulación comunitaria". A la vez, el mismo parte, aclara que "los contactos de cercanía (de Abel Furlán) están siendo evaluados diariamente, según las normas ministeriales vigen #Ahora jueves 16 de Abril. Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informa que NO SE REGISTRARON NUEVOS CASOS de #Coronavirus en nuestra CIUDAD. El paciente de 51 años en el hospital y el de 47 años en Clínica Delta continúan estables. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/JZ5LKmSB4f — Daniel Trila (@dantrila) April 16, 2020

Sin cambios respecto a la cantidad de casos de Covid-19 en Campana

