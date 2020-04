PLAN DE PAGO La Argentina propuso a los acreedores un período de gracia de tres años para empezar a pagar deuda, y una quita de US$ 41.500 millones entre capital e intereses, y dio un plazo de veinte días para aceptarla, al advertir que "hoy no se puede pagar nada", en medio de la pandemia de coronavirus. Así lo anunciaron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un acto en Olivos junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la mayoría de los gobernadores. La propuesta incluye una quita de US$ 3.600 millones en stock de capital, equivalente al 5,4%, y de US$ 37.900 millones en intereses, que llega al 62%. DEFAULT VIRTUAL El presidente Alberto Fernández admitió que la Argentina está "en una suerte de default virtual" y afirmó que "todos tenemos un compromiso común: salir de esta situación". Así lo indicó en una conferencia en la Residencia de Olivos. "Nos propusimos que el pago de deuda no suponga más postergación para la Argentina ni para los argentinos que la están pasando mal", destacó. Añadió que el Gobierno se propuso "ser serio" y aclaró que no se hizo un aprovechamiento de la situación planteada por la pandemia del coronavirus. DIO NEGATIVO El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó un test de COVID-19 y el resultado fue negativo, luego de haber estado en un hospital donde algunos trabajadores contrajeron el virus. "El cuerpo médico que asesora al mandatario le comunicó la novedad. De esta manera, el Gobernador continuará normalmente con la agenda de actividades previstas para los próximos días", señaló la Provincia en un comunicado. "Si bien el Gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonaerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema", señaló la Provincia, al anunciar la realización del test. SALEN VUELOS La empresa estatal Aerolíneas Argentinas enviará en las próximas horas aviones a Punta Cana, Cancún y Miami a buscar argentinos que quedaron varado en esos destinos por la cuarentena y el cierre de fronteras decretado para contener el avance del coronavirus Covid-19. Así lo confirmó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, al señalar que la empresa está realizando vuelos de repatriación dentro de las restricciones sanitarias impuestas por el ministerio de Salud. Explicó que la restricción más grande tiene que ver con mantener un flujo de pasajeros manejable desde el punto de vista sanitario, dado que por Ezeiza y El Palomar sólo pueden ingresar entre 300 y 400 personas por día en total. LO ECHÓ El gobierno de Brasil, por intermedio del presidente Jair Bolsonaro, anunció la salida del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, de su cargo, en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al vecino país, y será reemplazado por el oncólogo Nelson Teich. Tras varios días de especulaciones al respecto, finalmente Mandetta abandonó el puesto después de los cortocircuitos con el propio Bolsonaro en torno de las medidas de prevención social para hacer frente al avance del Covid-19 en Brasil, donde suman casi 2.000 los muertos por la enfermedad.



Breves: Noticias de Actualidad

17 de Abril de 2020

