Mas de 9 mil campanenses recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia

Son 10 mil pesos que se comenzarán a cobrar a partir del martes 21. La diputada Alonso recordó que en los próximos días, el Gobierno nacional anunciará la ampliación de esta ayuda a las categorías C y D de los monotributistas. Casi 8 millones de argentinos (de un total de más de 11 millones que iniciaron el trámite en la ANSeS) cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10 mil asignados por el gobierno en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio; 9612 de ellos son vecinos de Campana. Así lo confirmó a nuestra redacción la diputada provincial de nuestra ciudad, la fonoaudióloga Soledad Alonso. "Hay más de 2 millones que este subsidio ya lo recibieron por tratarse de hogares en los que se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo. Pero el resto de los beneficiarios, es decir Trabajadores y trabajadoras informales, Trabajadores y trabajadoras de casas particulares, Monotributistas sociales, y Monotributistas A y B, se les acreditará esta ayuda a partir del martes, por el medio que hayan seleccionado", señaló. Hasta el lunes 20 inclusive, quienes entren en la sección Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la página Web de la ANSES, podrán optar por cinco opciones de cobro: 1) Acreditación en CBU propia; 2) Cajero Automático de Red Link-BNA, 3) Acreditación en Cuenta DNI BAPRO; 4) Cajero Automático de Red Banelco y 5) Cobro en efectivo en Correo Argentino. El orden de acreditaciones se hará por número de DNI: El martes 21 cobrarán los terminados en 0. El miércoles 22 los terminados en 1. El jueves 23 los terminados en 2. El viernes 24 los terminados en 3. El lunes 27 los terminados en 4. El martes 28 los terminados en 5. El miércoles 29 los terminados en 6, y el jueves 30 los finalizados en 7. Tras el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, las acreditaciones en las cuentas se retomarán el lunes 4 de mayo, fecha en la que cobrarán los titulares con DNI terminados en 8 y, finalmente, el martes 5 de mayo los que terminen en 9. Alonso también recordó que en los próximos días, se habilitará una instancia para reclamos para revisar casos que no fueron considerados, y que además el Gobierno nacional estudia la ampliación del IFE a las categorías C y D de los monotributistas.

Mas de 9 mil campanenses recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia

