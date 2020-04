NOTICIA RELACIONADA: Acuerdo UOM-empresas para rebajar los salarios y evitar despidos El jefe de la UOM aclaró que no está contagiado de Covid-19. Realiza la cuarentena en su domicilio por haber estado en contacto con el secretario de su gremio, Abel Furlán, quien fue internado tras dar positivo. El jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, aclaró que no está contagiado de coronavirus, un trascendido que había corrido con fuerza en las últimas horas tras conocerse que estuvo en contacto con el secretario de su gremio, Abel Furlán, quien fue internado tras dar positivo de Covid-19 en el Sanatorio Vandor de nuestra ciudad. "Yo no tengo coronavirus", afirmó Caló, aunque explicó que recién este viernes recibirá el resultado del hisopado que se realizó, mientras cumple con la obligada cuarentena en su domicilio. "No estoy contagiado. Estuve con (Abel) Furlán hace ocho días. No tenía nada en ese momento, después se sintió mal y le dio positivo. Los cuatro dirigentes que estuvimos con él estamos en cuarentena", detalló en diálogo con radio Continental. Abel Furlán, quién continúa internado en el Sanatorio Vandor, había estado en contacto con Caló y con Naldo Brunelli (secretario de Administración), Francisco Gutiérrez (Internacionales) y Emiliano Gallo (Prensa), quienes también cumplen cuarentena domiciliaria. Caló desmintió además que haya estado en Casa de Gobierno tras haberse reunido con Furlán, y aclaró que la visita a la Rosada fue anterior.



Caló habló del coronavirus en la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica

