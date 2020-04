La Confederación Odontológica de la República Argentina emitió un comunicado para exponer los problemas que están sufriendo "muchos colegas". Y advierte que "corren riesgo" miles de puestos de trabajo. La Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) difundió ayer un comunicado titulado "La situación de los odontólogos en la pandemia y emergencia sanitaria" en la que expone diferentes problemas que están atravesando, desde antes de la expansión del Covid19, "muchos colegas" de esta especialidad. "Queremos resaltar que la pandemia empeoró una situación ya muy crítica", señala el texto. "Inmersos en esta profunda crisis, se registra una inexplicable falta de insumos básicos y un obsceno incremento de los valores de estos elementos. Y se suma la obligatoriedad de pagar sueldos, aportes, alquileres, servicios e impuestos como si estuviéramos atravesando una situación de normalidad en nuestra tarea", agrega. En este contexto, desde la CORA lamentan que no se haya "emitido aún ninguna normativa desde el Gobierno que permita mitigar en parte estos inconvenientes" y reclaman "medidas que brinden alguna solución". Un requerimiento que argumentan dada la cadena de actividades que encabezan los odontólogos: "Somos el primer eslabón de una cadena que involucra a técnicos dentales, proveedores de insumos, asistentes y secretarios/as, además, de las invisibilizadas instituciones intermedias (decenas a lo largo del país) que no perciben ingresos debido a que el primer eslabón -los odontólogos- no está activo". A ello, el comunicado aporta un dato alarmante "para comprender esta situación: 25.000 secretarias, 15.000 laboratorios dentales y más de 200 Pymes corren riesgo de perder sus trabajos". El texto reconoce que "la odontología está entre las profesiones con mayores niveles de exposición al contagio de Covid19" y que "incluso algunos estudios la señalan como la de máximo riesgo". Sin embargo, luego aclara: "Así como (los odontólogos) somos muy vulnerables frente a la trasmisión del virus, también, estamos altamente capacitados (por el entrenamiento diario que realizamos desde hace años cuando surgió el VIH), para protegernos y proteger a nuestros pacientes, y que la población se sienta segura si debe concurrir a la consulta odontológica". En el cierre, la CORA remarca: "Pedimos que se nos dé alguna respuesta para que la situación profesional y del sector odontológico no termine colapsando y la población quedé desprotegida y su salud bucal a la deriva".

