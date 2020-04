Efemérides del día de la fecha: 17 de abril

P U B L I C



DÍA MUNDIAL DEL MALBEC Establecido por Wines of Argentina, en este día se conmemora la presentación ante la Legislatura mendocina del proyecto para fundar una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura en el año 1853, celebrar el éxito de la industria vitivinícola en el país y posicionar al Malbec argentino en el mundo. El lema de este año es "Malbec Argentino, ¡Me gusta!" y "sintetiza la experiencia de quienes lo eligen y descubren en él mucho más que un vino." Todo comenzó en el año 1841, durante su exilio en Chile, Domingo Faustino Sarmiento había colaborado en la Quinta Normal de Santiago, destinada al cultivo de vides y plantas, siguiendo el modelo de la Escuela Normal de París. Fascinado con esa experiencia y la posibilidad de iniciar la industria vitivinícola en el país, Sarmiento impulsó al gobernador de Mendoza, Pedro Pascual Segura, a presentar el proyecto y contratar al ingeniero agrónomo francés, Michel Aimé Pouget; éste dirigió la Quinta Agronómica y priorizó el cultivo de las semillas de Malbec al determinar que su adaptación al suelo argentino sería favorable. Con el correr de los años, inmigrantes franceses e italianos impulsaron la industria vitivinícola argentina que, hoy en día, se consolida como una de las principales del país. Actualmente, el Malbec es la variedad más cultivada en el país al emplear 44.387, 5 hectáreas de las cuales se exportaron el año pasado 79,3 millones de litros, principalmente, a Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Canadá: "el Malbec refleja lo mejor de nuestra cultura y personalidad; es tan argentino como el tango, el fútbol, las empanadas y el asado. Su éxito internacional lo convirtió en un fenómeno de alcance global, acercando también nuestra pasión y calidez al mundo entero" destacó Alberto Arizu, Presidente de Wines of Argentina. FALLECE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo del año 1927 en Aracataca, Colombia. Criado entre las historias de la juventud de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y las historias fantásticas de su abuela, Doña Tranquilina Iguarán, Gabriel aprovechó su incesante curiosidad volcándose a la lectura de libros. Durante su adolescencia, leer al movimiento poético "Piedra y cielo" y el libro "La metamorfosis" de Franz Kafka lo inspiraron a dejar la acartonada escritura formal enseñada en la escuela para escribir sus propias historias: "yo no sabía que eso se podía. Si la vaina es así, yo también puedo. Al día siguiente escribí mi primer cuento." Éste, titulado "La tercera resignación", se publicó en el diario "El Espectador" en el año 1947. A pesar de sus inmensos anhelos de convertirse en periodista, la férrea decisión de su padre lo empujó a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de Colombia. Los disturbios generados por el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, le permitieron abandonar la carrera y dedicarse al periodismo; así inició una larga y reconocida trayectoria trabajando en los diarios "El Universal", "El Heraldo", "El espectador" y la agencia de prensa cubana "Prensa latina" también creó la "Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano" (FNPI) en el año 1994. Por otra parte, plasmó todo su talento y creatividad en las novelas "La hojarasca" (1955), "El coronel no tiene quien le escriba" (1961), "Cien años de soledad" (1967), "Crónica de una muerte anunciada" (1981), "El amor en los tiempos de cólera" (1985) y el reportaje novelado "Relato de un náufrago" (1970). Falleció en el año 2014 en Ciudad de México, México. JERRIE MOCK SE CONVIERTE EN LA PRIMER MUJER EN DAR LA VUELTA AL MUNDO Un día como hoy en el año 1964, Jerrie Mock se convertía en la primer mujer en dar la vuelta al mundo áerea en solitario. Jerrie supo desde un principio que su destino estaba en las nubes pilotando aviones por lo que, en la secundaria, comenzó un curso de ingeniería aeronáutica que aprobó con excelentes calificaciones. Más adelante, comenzó a estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad Estatal de Ohio pero abandonó cuandose casó con Russell Mock y tuvo que encargarse del hogar y los hijos. No obstante, esto no terminó con su espiritu aventurero y, a bordo de una aeronave Cessna 180 bautizada "Spirit of Columbus", recorrió el mundo en 29 días.

Efemérides del día de la fecha: 17 de abril

