Más de "Locales - Deportes" en Edición del viernes, 17/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del viernes, 17/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

¿Habrá campeonatos que se extiendan hasta 2021? Primera Nacional:

Las grandes goleadas de Villa Dálmine en su historia Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Primera Nacional:

Las grandes goleadas de Villa Dálmine en su historia







Hoy se cumplen 16 años de la última vez que el Violeta marcó 6 goles en un partido. Un registro que igualmente queda lejos de sus dos mayores actuaciones ofensivas: el 11-4 a Deportivo Riestra y el 10-1 a Villa San Carlos que fueron obra del recordado "Holanda de la C". En tiempos en que la pelota está completamente parada y se empiezan a extrañar los festejos y los abrazos que los goles suelen despertar, ¿por qué no recordar las grandes goleadas de Villa Dálmine en su historia en la Asociación del Fútbol Argentino? El disparador surge de un aniversario: hoy se cumplen 16 años de la última vez que el Violeta marcó 6 tantos en un partido. Fue el 17 de abril de 2004, por la 16ª fecha del Torneo Clausura de Primera C, cuando venció 6-1 como local a San Martín de Burzaco. Aquella tarde, con arbitraje de Fernando Velarde, el equipo que dirigía Walter Cataldo se repuso de un comienzo adverso (Sergio Sanfilippo adelantó a la visita a los 10 minutos) y aplastó a San Martín con goles de Alberto Meinecke, Edgardo Agüero, Sebastián Benítez (2), Alejandro Friedrich y Oscar Garay. Esa fue la 14ª vez que el equipo de nuestra ciudad convirtió 6 goles en un partido. Desde entonces, no volvió a alcanzar esa cifra y en estos últimos 16 años sus dos mejores faenas ofensivas fueron "solamente" por 5-0: ante Acassuso como visitante en marzo de 2005 en la Primera C; y frente a Juventud Unida de Gualeguaychú como local por la 1ª fecha del Nacional B 2016/17. Pero en toda su historia en AFA, Villa Dálmine logró superar las 6 conquistas en 12 oportunidades. Y las dos mayores actuaciones ofensivas le pertenecen al mítico "Holanda de la C", el equipo que brilló en el torneo de Primera C de 1975. En esa temporada, el Violeta le ganó 11-4 como local a Deportivo Riestra el 22 de noviembre, en lo que fue su mayor producción ofensiva de la historia. Así superó lo que había logrado el mes anterior: es que el 11 de octubre de ese mismo año había superado 10-1 a Villa San Carlos, actuación que se quedó con el "premio consuelo" de ser la mayor goleada que Villa Dálmine consiguió jugando como visitante. Entre esos dos partidos, Juan Alberto "Beto" Martínez sumó 7 (cuatro y tres) de los 97 goles que lo transformaron en el máximo artillero de la historia del club. Sin embargo, no fue el goleador de ese legendario equipo: Horacio Lobos totalizó 24, superándolo por uno en ese certamen. Aquella recordada campaña de 1975 terminaría con el Violeta logrando el ascenso a la Primera B después de haber marcado 113 tantos en 36 partidos; un formidable promedio de 3,14 por encuentro. Hasta ese momento, la mayor victoria que registraba el equipo de nuestra ciudad había ocurrido el 13 de julio de 1963, cuando aplastó 9-1 a Colón de Santa Fe como local. Esa tarde se lució el peruano Jorge Isidoro Benítez, quien convirtió 5 goles. Con esa friolera de goles ante Colón en 1963 quedaron atrás los dos cotejos en los que Villa Dálmine había logrado marcar 8 goles (record hasta entonces). Fueron ambos en la primera temporada del equipo de nuestra ciudad en AFA, en el Torneo de Tercera de Ascenso de 1961. Y se dieron los dos en Campana, con escasos días de diferencia: 8-1 a Porteño el 19 de agosto y 8-0 a Central Argentino el 2 de septiembre. En esta segunda goleada, además, se dio la mejor actuación ofensiva de la historia de un jugador Violeta: Luis Cesáreo le marcó 7 tantos a Central Argentino (terminaría el campeonato con 34 goles en 27 partidos, siendo figura del equipo que logró conquistar el ascenso en ese año debut). Finalmente, entre las grandes goleadas del elenco campanense en AFA, quedan por recordar cinco actuaciones en las que llegó a 7 goles. Dos de ellas ocurrieron en 1969 ante el mismo rival, Sportivo Palermo: 7-0 el 10 de mayo y 7-1 el 17 de julio. Las otras tres fueron como locales: 7-1 a Colegiales el 28 de abril de 1973; 7-0 a Victoriano Arenas el 18 de octubre de 1975; y 7-0 a Muñiz el 3 de marzo de 1984.

“EL HOLANDA DE LA C", DUEÑO DE LAS DOS MÁXIMAS GOLEADAS VIOLETAS DE LA HISTORIA, MARCÓ 113 TANTOS EN 36 PARTIDOS DURANTE EL TORNEO DE LA PRIMERA C 1975.





LUIS CESÁREO TIENE EL RECORD DE GOLES EN UN PARTIDO: MARCÓ SIETE EN EL 8-0 SOBRE CENTRAL ARGENTINO DE 1961.



Primera Nacional:

Las grandes goleadas de Villa Dálmine en su historia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar