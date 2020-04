Tras pasar semanas varada en Australia, Sofía Pirsch volvió al país

P U B L I C



Fue en un vuelo habilitado por Latam este viernes. La campanense estaba en Australia desde noviembre y a mediados de marzo decidió regresar, pero las restricciones motivadas por la pandemia se lo habían impedido. Permanecerá aislada. De a poco, los campanenses varados en el exterior siguen retornando a casa. Este viernes y abordo de un vuelo de Latam que en 13 horas atravesó el océano Pacífico llegó Sofía Pirsch, quien aguardaba hacer pie en territorio nacional desde mediados de marzo. "Aterricé y me largué a llorar", aseguró todavía emocionada la joven politóloga durante un contacto telefónico con La Auténtica Defensa. Tras desembarcar en Ezeiza, Sofía y los demás argentinos repatriados fueron puesto en cuarentena. Ella fue trasladada a un hotel de Capital Federal: si dentro de una semana no desarrolla síntomas compatibles con Covid-19 y el hisopado que le harán resulta negativo, podrá seguir el aislamiento en su propia casa. Las últimas semanas Sofía las pasó coordinando "el operativo retorno" de los argentinos varados en Sidney a raíz del cierre de fronteras decretado por el presidente Alberto Fernández. "Al grupo lo había denominado la embajada paralela", contó la vecina, por sus gestiones a tres bandas entre el consulado, la Cancillería y las aerolíneas. Finalmente, la tan ansiada confirmación de su vuelo a Argentina llegó el domingo de Pascuas. "El contacto fue más fluido con personas de Cancillería que con las del consulado, cuando debería haber sido al revés", señaló Sofía. "De todos los varados, un grupo de 32 personas armamos un grupo que llamamos la embajada paralela porque empezamos a laburar un montón en la recopilación de datos, la identificación de los urgentes -había una chica embarazada- y aquellos en situación de vulnerabilidad, porque una cosa es poder aguantar en la casa de amigos como yo y otra es estar como turista y quedarte sin dinero". Sofía había llegado a Australia en noviembre del año pasado y tenía visa de trabajo para todo un año. Era su segunda estadía en la isla. Pero cuando le cancelaron un contrato laboral a mediados de marzo, luego que la pandemia de coronavirus impactara en el país, comenzó a sospechar que la situación se complicaría demasiado como para estar a miles de kilómetros de casa. Por eso, se apresuró a sacar pasaje por Air New Zealand, una de las contadas aerolíneas que vuelan directo desde Oceanía a la Argentina, pero un día después Nueva Zelanda, la escala obligada, cerró sus fronteras. Asesorada en el aeropuerto, la joven entones decidió comprar un boleto de Latam con escala en Santiago de Chile. Sin embargo, el regreso esta vez se frustró por el cierre de las fronteras argentinas. "Poderme quedar en la casa de unos amigos en Sidney me dio tranquilidad para tener la cabeza puesta en ayudar a otros. Si no hubiese tenido plata o para comer, no le hubiese puesto tanta energía al operativo retorno. Le pusimos tanto esfuerzo. Y está clarísimo que vamos a seguir trabajando porque todavía quedaron muchas personas allá", aseguró. Mientras descansaba en el hotel después del largo trayecto aéreo, la campanense recordó que durante su primera estadía en Australia sufrió un accidente que la obligó a internarse pocos días antes de regresar a la Argentina. "Cuando uno dice que quiere volver a su país, a su casa, tiene que ver con el hecho que nadie dimensiona lo terrible de pasar una situación hospitalaria lejos de tu familia. Imaginate que te agarre este virus. Hay un montón de cosas que no dimensiona la gente que dice jodete, quedate afuera", reflexionó Sofía. "Como sea, muy feliz de estar en casa. Aterricé y me largué a llorar, imaginate".





