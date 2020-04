Se intensifican los controles en toda la ciudad

Funcionarios se reunieron con fuerzas de seguridad para reforzar los controles y exigir el acatamiento de la cuarentena obligatoria. Quienes no lo cumplan, serán sancionados y se les secuestrará el vehículo. Atento a la importancia de cumplir con la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, el Municipio mantuvo una nueva reunión con fuerzas policiales para endurecer los controles en toda la ciudad y sancionar a quienes circulen por la vía pública sin justificación. La reunión fue encabezada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, junto a la Subsecretaría de Planificación y Coordinación Operativa UPL, con la participación del Jefe del Grupo de Prevención Ciudadana de Prefectura Naval Argentina y Policía Local. Allí se dialogó respecto a los operativos que realizan ambas fuerzas en los retenes de avenida Mitre, 6 de Julio y ruta 4 y la estricta vigencia para que la comunidad cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por ello, las personas que circulan por la vía pública deberán acreditar en forma fehaciente los motivos por el cual se encuentran deambulando y, en los casos que corresponda, deberán exhibir el pertinente Certificado Único Habilitante para Circulación- Emergencia COVID-19. Caso contrario, se labrarán las correspondientes actuaciones por infracción al Artículo 205 del Código Penal y se dará intervención al Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrian González Charvay. También se procederá al secuestro del vehículo en que se movilicen. "Los vecinos tienen que entender que a quienes se le labren actuaciones de este tipo quedan sujeto a un proceso judicial debiendo estar a derecho y van a ser controlada por las autoridades auxiliares de la Justicia a través de distintos medios", enfatizaron desde la secretaría municipal. Por ello, recordaron a los vecinos la obligatoriedad de permanecer en sus domicilios, no deambular por la vía pública como tampoco utilizar equipos de música a alto volumen. También está prohibido las reunión de personas (en las esquinas, chanchas de futbol, espacios públicos), y las reuniones familiares. LEY DE TRÁNSITO En este marco, la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana informó que quienes se encuentren autorizados para circular y lo hagan en vehículo deberán respetar las normas de tránsito y circular con toda la documentación y medidas de seguridad correspondientes como casco en motocicleta, seguro obligatorio, cédula verde, y licencia de conducir (aun vencida dentro del período de la cuarentena). De no cumplirlo se labrarán las infracciones pertinentes a la Ley de Transito 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal y con participación de la Dirección de Tránsito y Transporte.











Se intensifican los controles en toda la ciudad

