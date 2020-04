La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/abr/2020 18 de Abril de 2020:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SE HIZO LA LUZ "Quiero agradecer la reparación de la iluminación en Lavezzari entre Barletta y Arenaza, barrio Siderca rojo. La queja me la publicaron la semana pasada y la gente de la municipalidad vino a solucionar el problema", escribió O. P. REBALSE CLOACAL "Las cloacas de las calles Colón y Jean Jaures rebalsando de materia fecal hace dos semanas. Ya no se a quien más llamar. El olor en la intersección es inaguantable" escribe Elías. NEUMÁTICOS AL POR MAYOR "Jujuy y Avenida 6 de Julio. Ya que estamos hablando del dengue siempre igual. Esta gente no entiende nada. Que alguien intervenga por favor" muestra Eduardo.

