VIDEOCONFERENCIA El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión por videoconferencia con diputados de distintos bloques, con el objetivo de detallar lo realizado en materia sanitaria y económica para afrontar la crisis por el coronavirus. El mandatario recibió de parte de los legisladores opositores pedidos para aumentar y acelerar el auxilio financiero a los afectados por la cuarentena, y para que el Congreso vuelva a sesionar de forma presencial. Además, varios legisladores de la oposición le hicieron al mandatario tanto propuestas como preguntas sobre la cuarentena y las medidas económicas. CUARENTENA ADMINSITRADA Tras descartar la posibilidad de haberse contagiado de coronavirus, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió ayer en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien le presentó una propuesta de "cuarentena administrada" en algunas zonas de la provincia. La iniciativa prevé que los municipios donde aún "no se registraron contagios" puedan habilitarse algunas actividades, según señalaron fuentes del gobierno bonaerense. En tanto, en los lugares donde los casos de coronavirus son pocos "se podría abrir la cuarentena de modo parcial", pero las acciones serán con protocolos sanitarios y de funcionamiento "muy controlados". Finalmente, la Provincia no contempla flexibilización de la cuarentena para municipios del conurbano, donde la densidad de población es alta. CABA: MAYORES DE 70 El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ratificó ayer la exigencia para los adultos mayores de 70 años que despertó la polémica: deberán contar obligatoriamente con un permiso diario para poder circular por las calles de la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo lunes. El Permiso de Circulación obligatorio y específico será para quienes tengan más de 70 años (que forman parte del principal grupo de riesgo del coronavirus) y está orientado a minimizar las salidas a la calle y garantizar el distanciamiento ante la amenaza del contagio. La persona mayor de 70 años deberá usar el permiso cuando vaya a comprar alimentos, a la farmacia o a pagar algún servicio. En tanto, se informó que el mismo no se tiene que tramitar para ir a cobrar la jubilación, ir al médico o a vacunarse. TRUMP VS CHINA El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar abiertamente la veracidad de la información proporcionada por China sobre la magnitud de la epidemia de coronavirus en su país. La ciudad china de Wuhan, donde se originó el coronavirus SARS-CoV-2, revisó al alza el número de muertes confirmadas por covid-19, que pasan de 2.579 a 3.869, lo que representa un aumento de 1.290 fallecidos (un 50 % más). Y corrigió también la cifra de casos confirmados, contabilizando 50.333, lo que supone 325 más que en el balance anterior. Por ello, el mandatario norteamericano, quien ha acusado repetidamente a Pekín de haber ocultado la información sobre el coronavirus, desafió en Twitter las cifras actualizadas por Wuhan, alegando que en realidad son "mucho más altas".



Breves: Noticias de Actualidad

18 de Abril de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar