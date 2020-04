Argentina presentó formalmente la oferta de renegociación de deuda a los bonistas

Lo hizo ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta. Argentina presentó ayer ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) la "invitación" a los bonistas para renegociar deuda por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años. El país informó que se propone "invitar" a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera a "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República". La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta. Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047. Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (u$s 37.900 millones), un alivio en el stock de capital 5,4%, (u$s 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%. Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos. Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán. Se espera un decreto del Poder Ejecutivo para darle el andamiaje legal a la operación que, según pretende el Gobierno, demandará tres semanas de negociaciones con los acreedores.

Luego del anuncio local (foto), ayer Argentina presentó formalmente en la comisión de valores de los Estados Unidos su propuesta de renegociación de la deuda bajo esa jurisdicción. REACCIÓN Tras el anuncio del Gobierno sobre los lineamientos generales de la reestructuración de la deuda, los bonos locales subieron ayer hasta 13%, el riesgo país se desplomó 12,5% y los títulos de empresas argentinas que operan en Wall Street lo hicieron con mayoría de subas. En el mercado bursátil, los papeles que integran el panel Merval cerraron con un descenso del 0,65% -por efecto de la caída de acciones de mayor peso- aunque cerraron la semana con una ganancia superior al 6% debido al aumento en la cotización el dólar Contado con Liquidación. El volumen negociado trepó a 709,6 millones de pesos, el balance de precios dejó 103 alzas, 55 bajas y 10 especies sin cambios y el indicador Merval retrocedió a 29.883,27 puntos. Entre los papeles con mejor rendimiento se ubicaron: Cablevisión con el 11,7%; Aluar, 4,27% y BBVA Argentina, 3,65% y por el contrario, terminaron en baja: Grupo Financiero Galicia - de gran ponderación- con el 4,71%; Banco Macro, 4,59%, y Pampa Energía, 4,14%. En cuanto al mercado cambiario, el dólar CCL y el MEP -usados para fuga de divisas- registraron subas de casi 9% y superaron la barrera de los 100 pesos, aunque al cierre de la semana el Banco Central logró frenarlos. La reacción positiva de los mercados se dio un día después del anuncio que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la reestructuración de la deuda que prevé un período de gracia de tres años y quitas del 62% en los intereses.

Argentina presentó formalmente la oferta de renegociación de deuda a los bonistas

