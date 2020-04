"Las deudas no se pueden pagar a costa de los argentinos", opinó Alejo Sarna

Apoyó de ese modo la renegociación de la deuda externa encarada por el presidente Alberto Fernández. Alejo Sarna, uno de los referentes del Frente de Todos Campana, apoyó las negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional para reestructurar la deuda externa. En sintonía con el discurso del presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, el consejero escolar señaló que "las deudas públicas nunca pueden ser afrontadas bajo los preceptos que indican que se tienen que pagar aún a costa del sufrimiento de los pueblos". "Y la deuda en base a bonos que tiene que enfrentar hoy el Gobierno, de los cuales 17 de los 21 fueron tomados durante el período 2015-2019, es insostenible en términos de su relación con el PBI y así lo admitió propio FMI", remarcó Sarna. El dirigente del Frente de Todos Campana recordó además que frente a "una situación excepcional como lo es la propagación del Covid-19, que nos exige concentrarnos aún más en la deuda interna, con la salud pública, pero también con la educación y con los que más lo necesitan", no se pueden afrontar las obligaciones financieras. Esta semana, el presidente y el ministro de Economía, acompañados por gobernadores y funcionarios nacionales, presentaron la propuestas para la reestructuración de la deuda con los acreedores que supone una extensión de plazos con un período de gracia en los pagos hasta el 2023, una quita de interés del 62%, lo que supone alrededor de 38 mil millones de dólares, y una quita de capital del 5,4%. "Creo acertada la propuesta del Gobierno nacional, de la mano de Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán, quienes desde una posición de firmeza defienden los intereses argentinos por encima de los intereses de los bonistas que aún en la compleja circunstancia en la que se encuentra el planeta, siguen reclamando un mayor ajuste fiscal para que el gobierno destine más recursos para pagar la deuda sacrificando otros gastos de otras funciones. Ellos deben aceptar la quita de intereses y capital y la extensión de plazos con un período de gracia hasta 2023, porque la deuda no se puede pagar a costa de las y los argentinos", remarcó Sarna. "El mundo esta viviendo una situación excepcional, en donde claramente es el Estado el único capaz de dar respuesta a la expansión del coronavirus. Hoy más que nunca hay que ratificar el rol del Estado como el que mejor asigna los recursos, y las medidas llevadas adelante por Alberto Fernández son un ejemplo de ello, donde ante la crisis sanitaria se generan alternativas para el cuidado de la vida, sin dejar de atender a aquellos que más lo necesitan. Es por eso fundamental que, con un Gobierno que priorice a su gente por encima de los acreedores, se resuelva la situación de la deuda bajo las condiciones que propone nuestro país", cerró.



Alejo Sarna (FdT).



"Las deudas no se pueden pagar a costa de los argentinos", opinó Alejo Sarna

