La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/abr/2020 Opinión:

La vida de todos y todas

Por Olga García













Olga García

Las transformaciones que vivimos han generado un cambio de posición seguramente transitorio del sector de la derecha hacia el Estado. Necesitan un Estado fuerte que sostenga las economías empresarias, que las salve de la catástrofe. Los bancos privados se resisten a ser sedes de pagos sociales pero deberán realizarlos. El gobierno actual tiene como objetivo esencial cubrir las necesidades de los más débiles. La situación que vivimos obliga a decisiones rápidas que tiendan a cubrir urgencias. Hay sin duda voluntad de diálogo y negociación pero la esencia es no destruir los objetivos más importantes, reforzar un Estado que pueda tomar decisiones valiosas ante la emergencia. Se transita por negociaciones de la deuda externa pero ya no son de urgencia inmediata, el pago se dilatará en el tiempo y el marco internacional ocasionará cambios que no se pueden prever. La epidemia provoca en el gobierno nacional una posición abierta, fortalece su liderazgo pero este implica un diálogo especial con los opositores que gobiernan especialmente Capital Federal. De todos modos la situación económica obliga a una exigencia dura que se protagonizará con el cobro de impuestos pero también en el mantenimiento de espacios de trabajo. El Presidente expresó "Muchachos ya ganaron bastante. Es hora de que dejen de ganar un poco". Esta exigencia provoca algunas reacciones duras, en Argentina tuvieron la experiencia de un gobierno a su servicio. Resistirán sobre todo los impuestos a las grandes fortunas, al límite a las fugas de capitales. La realidad mundial nos ubica en medio de una crisis capitalista. ¿Cómo se enfrentará la crisis? ¿Cómo habitarán en ese mundo los individuos o quizá es mejor plantear las comunidades? Los efectos de esta situación internacional no podemos preverlos. Hay países capitalistas como EEUU que han priorizado la economía del sector dominante sobre la vida de su pueblo. Siguen además con proyectos de dominación sobre Venezuela y limitaciones a Cuba. No parece sostenible en el tiempo dependiendo especialmente de los votos norteamericanos de este año. Nuestro país va por un camino profundamente humanitario en el que no se acepta un Estado que no valore la vida de todos y todas.

