Leo recién un nota en la que detalla las razones de la donación de la República Popular China a Argentina y en ella se cuenta la historia de que Xi Jinping en su infancia llena de austeridad, recuerda aun que en el marco de una atraso económico y guerra civil, una de las pocas veces que comí bien fueron unas latas que habían llegado como donación del partido justicialista de Argentina y en tal agradecimiento es que hoy nos envían 14 mil kilos de insumos médicos y 15 mil respiradores. Los que creemos que la actualidad es la consecuencia de hechos anteriores estamos en condiciones de afirmarles a quienes promocionaron el fin de la historia que estamos en el comienzo de los tiempos. He tenido la fortuna por razones de estudio y trabajo conocer otros países de América Latina y es un orgullo que nosotros seamos uno de los pocos países que tienen partidos políticos centenarios con proyectos políticos propios de la Argentina pensados en Argentina y para los argentinos. Es increíble como otros países copian y pegan proyectos diseñados del otro lado de la línea del ecuador pensados para otras realidades pretendiendo aplicarlas. Por suerte nosotros tenemos al peronismo que va evolucionando con el paso del tiempo y a medida que se van ganando conquistas sociales se van avanzando sobre las siguientes, esa evolución no es contradicción, por eso habiendo sido peronistas de Perón o de Néstor o de Cristina hoy bien podemos definirnos como Albertistas orgullosos de nuestro presidente. Los que hoy defendemos el impuesto a las grandes fortunas estamos de acuerdo con las medidas tomadas por los gobiernos de Néstor y Cristina pero hoy el avance de la historia y nuestra realidad nos dice que podemos avanzar sobre este importante tema que venimos declarando desde siempre. La composición del presupuesto nacional siempre lo definió el peronismo de una manera muy simple Fifty fifty en un idioma poco peronista para que lo entiendan todos y sobre todo los que tienen que poner el fifty, en si los trabajadores aportaran el 50% del presupuesto nacional y el otro 50% los más beneficiados por las riquezas y la fuerza de trabajo de la Nación. Afirmando nuestros valores fundacionales es que apoyamos este impuesto a las grandes riquezas que solo afectan al 0,8 % o sea a menos del uno por ciento de los argentinos, a los que les va muy bien y nos parece muy bien que les vaya bien y como el resto de los argentinos tienen que pone su parte para enfrentar esta crisis. Yo creo que en los momentos límites como lo es esta crisis mundial saca del interior de las personas lo mejor o lo peor. Así es que vemos mucha solidaridad y gestos admirables y los miserables de siempre que en su egoísmo tratan de obtener alguna aunque sea mínima ventaja. Sabemos en campana que es una enfermedad viral que algunos pretendieron resolver con tosca estando muy pero muy lejos del tamaño moral e intelectual que requiere enfrentar esta pandemia, estamos aislados todos sin información con un gobierno municipal que no informa cual es la situación real, que medidas de prevención están tomando, si tienen o no un plan de trabajo yo particularmente creo que no y sin rumbo, estamos a la deriva en Campana. No atienden los teléfonos de desarrollo social porque la gente que la está pasando mal llama para pedir un plato de comida y nada, tenemos un gobierno municipal lleno de improvisados importados y lo peor es que no se deja ayudar por los que saben y sin oír al resto de las voces de la comunidad en un absolutismo medieval. Crecen los robos, la violencia domestica, golpean abuelos, la policía no puede cruzar los terraplenes de tosca y los motochorros si, los barrios son un viva la pepa etc etc etc.. y la prima del Intendente, la hermana del intendente, el cuñado del intendente, la esposa del intendente, etc.. sentados en sus sueldazos informan poco mal o nada. A los creyentes solo nos resta pedir que Dios los inspire o nos ampare. Leonardo Ramos, La Corriente Nacional de la Militancia

Opinión:

Los que entran en la historia y los que no

Por Leonardo Ramos

