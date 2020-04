La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/abr/2020 Rincón del Tango:

Hoy Jorge Maciel

Nombre Real: Pellegrini, Carlos Cantor (17 de Septiembre 1920 - 25 de Febrero 1975) Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Cantor correcto y afinado, fue un típico exponente del cantor de orquesta de los años cuarenta. Su paso por la orquesta de Alfredo Gobbi fue su mejor momento, siempre tuvo su público que lo siguió durante toda su extensa trayectoria. Estáen la galería de mis cantores preferidos por contar con una bella voz, una clara dicción y una llamativa potencia expresiva. Nació en La Boca y se inició profesionalmente en el año 1940 cantando para un conjunto del barrio. Después continuó con las formaciones de Juan Carlos Caviello y Roberto Caló. En el año 1947 ingresó a la orquesta de Alfredo Gobbi y comenzó su etapa consagratoria. Al año siguiente, llegó al disco y metió su primer gran éxito: el tango "Remembranza" de Melfi y Battistella. Disco RCA-Victor que tiene en el acople el tango "Independiente Club" de Agustín Bardi. Con Gobbi hizo 18 registros, de éstos uno fue a dúo con Ángel Díaz y tres con Héctor Coral. De su serie discográfica se destacan: "La Intriga" de Héctor Stamponi y Héctor Marcó que tiene una bella melodía, "El Pollero", música y letra de Marcó y su éxito más rotundo "Canzoneta" de Erma Suárez y Enrique Lary. En el año 1954 pasó a la orquesta de Osvaldo Pugliese y tuvo como compañero a Miguel Montero.Su primera grabación con esta orquesta fue su caballito de batalla, el tango "Canzoneta", esta vez para el sello Odeon. En el otro lado del disco, Montero canta "Por una muñeca" de Emilio Balcarce, primer violín de la orquesta, con letra de Manuel Barros. En agosto del año 1959, la orquesta viajó a la Unión Soviética y a China con Maciel, el cantor Carlos Guido y el glosador Luis Mela. Con Pugliese grabó 66 temas, de los cuales tres son a dúo con Miguel Montero, dos con Carlos Guido, seis con Alfredo Belusi y tres con Abel Córdoba. También participó de la gira a Japón en el año 1965, esta vez con la compañía vocal de Córdoba. En el año 1966 hizo una interesante versión del tango "Recuerdo" del maestro Pugliese y con letra de Eduardo Moreno, considerada una de sus más grandes realizaciones. Al respecto, Jorge Palacio Faruk dijo: "un tango tan difícil de cantar, que parecía hecho para Maciel, cuya interpretación dejaba la sensación de no darle trabajo alguno". En el año 1968 compartió con seis de sus compañeros de la orquesta la formación del Sexteto Tango. Estos fueron: Julián Plaza (piano), Osvaldo Ruggiero y Victor Lavallén (bandoneones), Emilio Balcarce y Oscar Herrero (violines) y Alcides Rossi (contrabajo). Con el Sexteto hizo veinticuatro registros, entre los que se destacan los tangos clásicos "Sentimiento gaucho" y "Mi dolor" y lostemas modernos "Mi ciudad y mi gente" y "Chiquilín de Bachín". A pesar de que su voz no tenía la potencia de sus años de mozo aún mantenía su fuerza dramática y singular estilo. En el mes de febrero del año 1975 fue intervenido quirúrgicamente de una hernia y murió en la operación por no poder resistir la anestesia. Hay dos temas que han quedado grabados en mis oídos: "Estás en mi corazón" con Alfredo Gobbi y "Las tres banderas" con Osvaldo Pugliese.

