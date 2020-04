La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/abr/2020 Motivación:

Hay cosas que no se pueden comprar, no todo tiene un precio...

Hay cosas que son tan fáciles y sencillas cuando existe el amor, brotan naturalmente y aunque no se compran ni se venden, son de inmenso valor... - Un abrazo en un momento de fragilidad, cuando tenemos miedo o ganas de llorar, aunque es muy fácil de darlo es tan difícil a veces encontrarlo, no tiene precio recibirlo, vale tanto! - Un te amo que brote desde el corazón, cuando sale repleto de amor, parece ser fácil pronunciarlo, pero decirlo es a veces tan complicado, y cuando se escucha se dan momentos que no tienen precio por tan incalculable valor. - Un consejo en la confusión o a la hora de tomar una decisión, cualquier puede darlo, pero no todo el mundo sabe darlo, encontrarlo, no tiene precio, es una bendición. - Una amistad verdadera, capaz de enfrentar toda prueba, no se encuentra en todos lados, puede que surjan muchos intentos, pero no tiene precio el amigo sincero y leal, es un tesoro y privilegio serlo y encontrarlo. - El beso y el abrazo de una madre, son de las cosas incalculables de valor que muchas veces no se valoran, sólo cuando se añoran, no tienen precio porque son regalo de Dios. - El perdón anhelado, de ofrecerlo y encontrarlo, le da tanta paz al alma, que no tiene precio ese momento sagrado de liberación. Hay que experimentarlo y sentirnos privilegiados. - Ver, oír, hablar, caminar, tener nuestras facultades físicas y fisiológicas, amar y ser amados, son bendiciones incalculables que nos hacen sentir multimillonarios, porque no se venden ni se compran por nada, no tiene precio el poder disfrutar de ellas. - Contar contigo, así como eres, encontrarte en mi camino, ser parte de la historia que este momento escribimos, nunca lo imaginé, no tiene precio, me hacen sentir afortunada de tenerte. Pareciera que todo esto fuese tan sencillo, y no nos damos cuenta que son milagros que contemplamos, que no venderíamos ni podríamos contemplarlos, porque no tienen precio pues valen demasiado... Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

