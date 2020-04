La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/abr/2020 Epidemia de Dengue durante el Covid-19







En medio de la pandemia por el Coronavirus COVID-19, no se debe dejar de lado el Dengue. En 2019, la OPS informó sobre un nuevo ciclo epidémico en la Región de las Américas, luego de dos años de baja incidencia. "Este año es más preocupante que en 2016 pero el COVID-19 no le da espacio", alertó el Dr. Enrique Casanueva, Jefe de Infectología Infantil del Hospital universitario Austral y profesor de Pediatría General y Subespecialidades III de la Universidad Austral. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que desde la semana epidemiológica (SE) 31, cuando comenzó la temporada actual del período de brote, hasta el 25 de marzo de 2020 ya se notificaron 7862 casos confirmados y probables de dengue. Solo durante este año, hasta la SE 14 fueron confirmados 947 casos de dengue, de los cuales 78 requirieron internación. Las cifras muestran que la tasa de notificación es de 36.8 cada 100 mil habitantes, 9 puntos más que la registrada hace dos años atrás. Según fuentes oficiales, de los datos totales de la presente temporada, 6169 son casos sin registro de antecedentes de viaje en 16 provincias. "Es fundamental recordar las medidas de prevención del Ministerio de Salud, reforzar su implementación en todos los municipios y que todos asumamos un compromiso para cuidarnos también del Dengue", aseguró el Dr. Casanueva. Acciones domiciliarias de limpieza: - Vaciar: Piletas y recipientes con agua estancada. Cacharros, macetas, marcos de ventana, canaletas, juguetes. - Colocar boca abajo: Recipientes vacíos. Baldes, tachos, frascos, etc. - Descacharrización: Eliminar latas, envases y objetos que no sean de utilidad y puedan almacenar agua. - Tapar: Recipientes que puedan acumular agua y que no se puedan poner boca abajo. Tanques de agua, piletas, etc. - Mantener seco: Herramientas, posas macetas, marcos de ventana. - Cambiar el agua: cada dos días de floreros y bebederos. - Limpiar: Fregar bien fuerte los bordes de las piletas de lona. - Protegerse de las picaduras con ropa adecuada, proteger la casa con mallas metálicas en puertas y ventanas, dormitorios con mosquiteros, y cunas protegidas con mosquiteros.



Epidemia de Dengue durante el Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar