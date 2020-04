El campeón 2019 de la categoría ProKart todavía no pudo disfrutar del 1 en sus laterales. Este obligado receso ubica a los pilotos muy lejos de su hábitat competitivo y ni siquiera cuentan con la oportunidad de ir a probar sus vehículos, una situación que genera todavía mayor ansiedad. Esa situación está viviendo Ignacio López, con el agregado de que el flamante campeón 2019 de la categoría ProKart no pudo todavía disfrutar del "1" que luce ahora en los laterales. Así, el consuelo que encuentra "Nacho" en su casa es la posibilidad de disfrutar varias horas del día en el simulador, algo que, de alguna manera, acorta esta brecha de la espera. En este contexto aguarda el inicio del certamen, cuando podrá poner en pista ese karting que ya está terminado y listo para largar después del armado total del mismo por parte de su padre Marcelo. Igualmente, Ignacio pudo poner primera este año en la categoría RF, aunque tampoco disfrutó demasiado de esa experiencia, dado que no logró el resultado esperado por la rotura de un elemento. Ese fue su último contacto con la alta competencia para alguien que, como tantos otros, está ansioso de que esto pueda arrancar cuanto antes.



IGNACIO LÓPEZ ESPERA POR PODER EN PISTA SU KARTING CON EL RELUCIENTE “1" QUE SE GANÓ EN 2019.



Karting:

Ignacio López aguarda el comienzo

