Breves: Deportivas

CONMEBOL: ELIMINATORIAS A través de una reunión vía videoconferencia con los miembros del Consejo y presidentes de las distintas Asociaciones Miembro, la CONMEBOL mantuvo su postura de arrancar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 en el mes de septiembre y con el formato "todos contra todos", tal como estaba previsto, aunque todo dependerá del avance global del coronavirus. Esta postura de CONMEBOL se hizo pública días después que trascendiera que la FIFA está evaluando suspender todo el fútbol de Selecciones durante 2020 y postergar para el año próximo el inicio de las eliminatorias para Qatar 2022. Y que esa decisión generaría que, en muchos casos, se acorten los formatos de competencias clasificatorias al próximo Mundial. QATAR 2022: COVID19 Las empresas a cargo de la construcción de los distintos estadios para el Mundial de Qatar 2022 confirmaron ocho casos de coronavirus entre sus obreros. Sin embargo, indicaron que seguirán con el normal desarrollo de los trabajos bajo los protocolos de seguridad vigentes. El miércoles se habían presentado los primeros cinco infectados y en las últimas horas se sumaron otros tres. Las edificaciones en aquel país continúan sin grandes alteraciones, más allá de haberse decretado el cierre de negocios consideradas no esenciales. La próxima Copa del Mundo está pautada para comenzar en noviembre de 2022. FÚTBOL EN BIELORRUSIA Los pedidos de la Organización Mundial de la Salud no pueden frenar al fútbol de Bielorrusia, cuya Premier League sigue adelante con partidos a puertas cerradas bajo el ala política del presidente Alexandr Lukashenko, quien enarbola la fórmula "sauna y vodka" para combatir el coronavirus. Ayer se disputaron dos juegos: Belshina Nobruisk y Smolevich terminaron 1-1; mientras que Slutsk venció 2-1 a a Shakhtyor. PRÁCTICAS EN ALEMANIA La semana pasada, el Hertha de Berlín, equipo del argentino Santiago Ascacíbar, retomó los entrenamientos, aunque en grupos de diferentes jugadores por separado. "Es un poco extraño. Nosotros hacemos cuatro: en uno están los arqueros y los otros tres son grupos de ocho. Hay que ir tomando distancias y prevenciones que antes nunca habíamos hecho. Entonces, se hace completamente diferente el entrenamiento", contó el mediocampista surgido de Estudiantes de La Plata. "Además nos hacen una o dos veces por semana el test para ver si tenemos posibilidades de tener el virus", agregó. MURIÓ EDDIE COTTON A los 72 años, ayer falleció por coronavirus el legendario ex árbitro de boxeo Eddie Cotton, conocido en la Argentina por haber dirigido las dos peleas mundiales de Sergio Maravilla Martínez. Se encontraba hospitalizado desde hace dos semanas atrás por una neumonía y fue diagnosticado con Covid-19. Cotton estuvo al frente de los combates de Martínez ante Darren Barker, en 2011, y contra Matthew Macklin, en 2012. Y le dio buena suerte al quilmeño, porque ganó en ambas ocasiones. Su última pelea fue el 31 de mayo de 2014, en Alemania, en un duelo entre Felix Sturm y Sam Soliman.



