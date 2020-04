La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/abr/2020 Primera Nacional:

De la Riva detalló cómo está trabajando Villa Dálmine







"Los equipos y los jugadores tienen la obligación de estar preparados para cuando sea el momento", sentenció el entrenador violeta. Con respecto a la vuelta del fútbol, señaló: "Creo que es una de las actividades en que menor riesgo se corre y que primero puede volver" El primer paso por Villa Dálmine de Felipe De la Riva permitió descubrir a un entrenador muy centrado para declarar, que suele brindar opiniones previamente elaboradas y fundamentadas. Incluso cuando esas expresiones puedan ir contra la corriente. Y ayer, el DT volvió a dar muestras de ello en su participación en el segundo envío del podcast "El Orgullo de Pertenecer" que se emite por la cuenta de YouTube oficial del club (DalmineTV) con la conducción de Juan Pablo Paván. En ese ámbito, con el aislamiento obligatorio todavía vigente por la pandemia de coronavirus, el uruguayo se refirió a lo que sería el retorno a la competencia del fútbol argentino y aseguró que no haría falta que los equipos de la Primera Nacional dispongan de una "mini-pretemporada" antes de volver a salir a la cancha. "Con el tiempo que estamos perdiendo pienso que no", afirmó De la Riva. "Hoy, la responsabilidad y el compromiso marca que debemos estar en condiciones de jugar. Y nosotros, hoy, estamos en condiciones de jugar. Futbolísticamente hay que trabajar, pero no creo que haga falta una pretemporada. Nosotros estamos en condiciones de empezar a entrenar un lunes y jugar el sábado. No tenemos ningún problema, más allá que a mí me gustaría tener más tiempo de entrenamiento con el plantel, dado que hace poco que volví al club y no pude compartir muchas prácticas de campo con los jugadores. Pero ellos están bien físicamente y, como mucho, estaríamos hablando de una semana o diez días. Los equipos y los jugadores tienen la obligación de estar bien, de estar preparados para cuando sea el momento de volver", agregó. En ese sentido, el entrenador detalló cómo afrontaron la situación antes de que se decrete el aislamiento obligatorio: "Empezamos a prepararnos antes, porque nos imaginábamos lo que venía. Por eso, cada jugador se llevó dos juegos de indumentaria. Ahora estamos entrenando todos los días a partir de las 9.30 horas y cada jugador lo hace con la ropa del club, como si fuera un entrenamiento normal, conectados todos a una aplicación. Nosotros, como cuerpo técnico, miramos el entrenamiento y de esa manera vamos siguiendo lo físico y también hemos hecho algo táctico, pensando en Chacarita, que sería el próximo rival. De hecho, ya estuvimos analizando los últimos tres partidos de Chacarita". A su vez, De la Riva también brindó su análisis sobre los plazos que demandaría el regreso del fútbol, una vez que se vaya flexibilizando el aislamiento actual: "Creo que el fútbol es una de las actividades en que menor riesgo se corre. Quizás alguno se enoje con eso, pero es mi opinión. A medida que se empiece a abrir la cuarentena, a mí me da la impresión que el fútbol, a puertas cerradas y con televisación, es una de las actividades que primero puede volver. Hay mucha gente que trabaja de esto y creo que no se corre tanto riesgo". Y también fundamentó esa reflexión con precauciones que se podrían tomar al momento de las prácticas en el campo: "Se puede entrenar por grupos separados, con jugadores que ya lleguen cambiados desde sus casas y que se vuelvan de la misma forma, de manera directa, para así no tener que utilizar los vestuarios", explicó. En cuanto a la resolución del actual campeonato de la Primera Nacional, el entrenador de Villa Dálmine no se dejó llevar por los rumores que circulan y manifestó su comprensión con aquellos que deban tomar la decisión de cómo seguir: "No creo que sea una situación fácil de resolver, por lo que creo que lo que se decida estará bien. A mí me gustaría que el torneo continúe como se venía jugando y con el mismo formato, pienso que sería lo más justo, aunque entiendo que podría sufrir modificaciones".

“FUTBOLÍSTICAMENTE HAY QUE TRABAJAR, PERO NO CREO QUE HAGA FALTA UNA PRETEMPORADA", SEÑALÓ EL URUGUAYO SOBRE LA VUELTA DEL FÚTBOL Y LA CONTINUIDAD DEL CAMPEONATO. EPISODIO 1: EPISODIO 2: "Estamos entusiasmados con poder pelear hasta el último partido" El primer ciclo de Felipe De la Riva en Villa Dálmine comenzó en abril de 2017 y se extendió hasta octubre de 2018. Y el segundo se inició el pasado 11 de marzo, cuando asumió la conducción técnica luego de la salida de Lucas Bovaglio y tras el interinato de Martín Piñeyro. Hasta el momento, dada la pandemia de coronavirus, este segundo capítulo cuenta con un único partido (el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra como visitante) y apenas un puñado de entrenamientos. Sin embargo, entre el conocimiento que poseía de antemano del plantel y esa semana compartida, el DT ha hecho una evaluación positiva del equipo: "Es un equipo joven, con jugadores que tienen muchas condiciones. Creo que hay material para armar un buen equipo. Hay mucho potencial, aunque mucha juventud, algo que a mí no me molesta, sino al contrario: me gusta. Estamos entusiasmados con poder pelear hasta el último partido", señaló ayer. En cuanto a su principal desafío ahora como conductor del plantel, De la Riva reveló lo que habló con los jugadores: "Tratamos de que entiendan que en el fútbol todo es posible y de que vamos a trabajar para tratar de acceder a las finales por el ascenso". Finalmente, el uruguayo también comentó las diferencias que encontró en el club respecto a su primer ciclo: "Encontramos un club más profesionalizado en el aspecto futbolístico, en el entorno que rodea al plantel, con lugares de entrenamientos bien determinados. Hay mucho apoyo al cuerpo técnico con profesionales como nutricionista, kinesiólogo, psicólogo. La utilería ha mejorado, está mucho más profesional. Está más ordenado en esos aspectos que respecto a la primera vez que estuve acá. Así que ahora nos toca trabajar a nosotros para tratar de dar el salto para llegar a donde todo el mundo quiere".

DE LA RIVA DIRIGIÓ EN UN SOLO PARTIDO AL ACTUAL PLANTEL: FUE EN EL EMPATE 1-1 ANTE DEPORTIVO RIESTRA.



