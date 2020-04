Dos hombres fueron atacados con arma blanca en la madrugada del sábado, mientras caminaban por la calle Iturriaga. Uno de ellos no llegó al Hospital. Sergio Adrián Oviedo, de alrededor de 40 años, falleció este sábado por la madrugada camino al Hospital San José, luego de ser atacado en el barrio San Cayetano cuando caminaba junto a su primo por la calle Iturriaga. Según relató Galindo, primo del occiso, en el medio de la madrugada se les acercaron dos hombres y una mujer y que, sin mediar palabra los agredieron para luego darse a fuga. Como consecuencia del hecho, Galindo presentaba una herida en su pierna derecha, mientras que Oviedo en la zona abdominal y en la parte baja de su espalda. El llamado al 911 se registró a las 3:30 de la mañana y la policía encontró a Oviedo tirado en la calle, boca abajo, con una gran hemorragia. Una ambulancia del SAME llegó al lugar, además de dar conocimiento a la Dra. Valeria García, de la UFI 2, quien convocó a la Policía Científica y a la DDI. Al cierre de esta edición no había detenidos.



Asesinan a un hombre en el barrio San Cayetano

