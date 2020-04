La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/abr/2020 Desmienten versiones de coronavirus en la clínica Delta







Un audio difundido en las redes sociales da cuenta que una empleada administrativa se enfermó trabajando, cuando en realidad se encuentra en cuarentena desde el 16 de marzo. "Al día de la fecha no hay ningún empleado de la institución con diagnóstico confirmado de COVID 19", señaló Carlos María Mendoza, subdirector médico de la clínica. "Esta información es falsa, no es cierto que la empleada en cuestión posea Coronavirus" señaló Carlos María Mendoza, subdirector médico de la clínica Delta tras reconocer la existencia de un audio y la foto de una empleada administrativa en la que se señala que se infectó con el COVID 19 trabajando en la clínica. En ese sentido, Mendoza aclaró que por ser catalogada dentro de la población de riesgo, se encontraba guardando cuarentena en su domicilio desde el día 16 de marzo, y que recientemente había sido internada por una dolencia. "Por lo tanto, su internación incluso si hubiera sido por Covid 19, lo cual reitero es falso, no podría haber tenido origen en su relación laboral. Asimismo, quiero aclarar que al día de la fecha no hay ningún empleado de la institución con diagnóstico confirmado de COVID 19", señaló a La Auténtica Defensa. Finalmente, Mendoza también aclaró que no se demostró ni confirmó circulación viral dentro de la clínica que dirige, y que de darse esta situación "será debidamente tratada e informada, se actuará conforme a lo dispuesto por los protocolos vigentes". "Existe un protocolo de seguridad en plena vigencia y si un empleado de la institución presentara síntomas o hubiese estado en contacto con una persona con diagnóstico de COVID positivo, el mismo será aislado en forma automática. Todo el personal trabaja conforme a las normas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Salud y cuentan con elementos de protección apropiados para evitar la posibilidad de contagio intrainstitucional, a sabiendas que se trata de una enfermedad altamente contagiosa", concluyó.

“Todo el personal trabaja conforme a las normas de bioseguridad dictadas por el Ministerio de Salud", afirmó Mendoza.



Desmienten versiones de coronavirus en la clínica Delta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar