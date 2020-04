Concejales del Frente de Todos-PJ piden transparentar la situación económica municipal

P U B L I C



Solicitaron al Intendente informe a los vecinos sobre la actualidad económica y financiera de la Comuna, luego de haber manifestado dificultades en la recaudación. Luego que el Intendente Sebastián Abella hiciera pública su preocupación por la situación económica del Municipio, desde el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ solicitaron "informe a la Comunidad en detalle de dicha situación, en medio de la pandemia por Coronavirus que mantiene paralizadas la mayoría de las actividades productivas del país". "Es necesario transparentar la situación económica municipal para poder planificar mejor" dijo al respecto la Presidenta del bloque, Soledad Calle, quien consideró fundamental la publicación de ésta información en la página oficial de la municipalidad, como también un reporte mensual de ejecución de gastos y de recursos. "De esta manera, el conjunto de la comunidad recibirá la información precisa sobre la situación económico financiera del Estado municipal, pudiéndose analizar la correcta utilización de los recursos tanto propios como externos, y optimizar así la llegada de la ayuda a nuestros vecinos" añadió Calle. No obstante, el Concejal Marco Colella destacó la millonaria inversión tanto de la Provincia como de la Nación, y pidió se articulen todas las herramientas del Gobierno local para que los beneficios desembarquen en las familias campanenses que los necesitan. "Con el objetivo de contener la crisis se ha inyectado dinero en los bolsillos de los vecinos a través del IFE, la AUH, la Tarjeta Alimentar, los seguros de desempleo, junto a las líneas de créditos y políticas públicas para que las empresas puedan garantizar el salario y el empleo de sus trabajadores. El Municipio debe asistir a estos actores para que la ayuda se concrete, sino, tanto esfuerzo resultaría en vano. Lamentamos que por ahora el gran ausente en esta maquinaria sea el Estado local, que no hace más que poner quejas, rechazar ayuda, y utilizar los medios de comunicación para amenazar y cuestionar a todo aquel que no comparta su visión de las cosas". Para Oscar Trujillo, la importancia de los más de 7 mil kilos de alimentos que entregó el Gobierno provincial al Municipio desde que comenzó la crisis, "junto a la inversión millonaria que reforzó el servicio alimentario escolar que hoy se entrega en la modalidad de bolsones para ser consumidos en las casas de los alumnos, fueron claves para la contingencia de los sectores más vulnerables. Esto, sumado a la solidaridad de empresarios locales y vecinos, para el fortalecimiento del sistema de salud, la incorporación de aparatología médica y la donación de alimentos que se ve en vastos sectores de la comunidad, nos debe enorgullecer. Esperamos que el Municipio se abra a todas las posibilidades de ayuda posibles en esta pandemia, donde se ve a los estados nacional y provincial junto a una comunidad organizada y solidaria". Por último, y a tono con lo dicho por sus compañeros de bloque, Romina Carrizo consideró imprescindible que el municipio informe cuál ha sido su inversión en la crisis. "El Concejo Deliberante por unanimidad ha declarado la emergencia que permite la reasignación de recursos en salud y desarrollo social, para fortalecer la inversión municipal en la crisis. Pero hasta el momento no hemos recibido un sólo informe de cómo han sido los gastos en este sentido. Sólo vemos que el Intendente se victimiza por una supuesta caída en la recaudación, sin que los demás sepamos cuál es la real situación financiera municipal". Los integrantes del bloque Frente de Todos - PJ concluyeron que "el Intendente debe comprender que la crisis afecta a todos los sectores, y el camino del ´sálvese quien pueda´, donde la crisis es la que domina la situación, resulta peligroso. Más cuando vemos que el Presidente y el Gobernador han puesto al Estado al frente para ayudar a la gente. Es triste que la máxima autoridad de la Ciudad todavía no comprenda que el abordaje de esta pandemia es colectivo. Que nadie se salva sólo. Ni siquiera él mismo".



Concejales del Frente de Todos-PJ piden transparentar la situación económica municipal

