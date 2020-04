Mara Pedrazzoli

Un tiempo económico y uno político nada sencillos de atravesar para la política argentina. Celebramos el respaldo a la propuesta de renegociación de la deuda externa y apuntamos algunos desafíos de corto y mediano plazo. El Ministro de Economía hizo la presentación pública de la oferta que realiza Argentina para reestructurar la deuda con ley extranjera en la Quinta de Olivos, junto con el presidente y la vicepresidenta de la nación, funcionarios y todos los gobernadores provinciales. Un encuentro que hubiera sido difícil de imaginar poco tiempo atrás, pero el gobierno venía trazando este camino de institucionalidad para los planteos sobre la deuda externa. Los vencimientos de deuda renegociada por el macrismo acumulaban USD 4.500 millones en 2020, USD 8.500 millones en 2021 y otro tanto en 2022 y USD 6.300 millones en 2023. Otro tanto ascenderían entre 2026 y 2028. La propuesta de Guzmán es obtener un período de gracia de tres años (siendo menester aliviar el peso de la deuda en el corto plazo), reducir el monto pagado por intereses y pautar una quita del capital adeudado de modo de garantizar solvencia en el largo plazo. La propuesta esperada entre analistas era de 36 centavos por dólar mientras que la oferta oficial fue de 43 centavos: ahora el lobby apuesta a subirla en torno a 46 - 50 centavos. En suma, la quita sobre el stock adeudado sería del 63%. Es una propuesta agresiva (similar a la reestructuración con quita del 66% en 2005) pero acorde con las exhaustas posibilidades de pago de Argentina; con una caída del PIB estimada entre -5,7% y -8%, las reservas en divisas del Banco Central planchadas en USD 45.000 millones y una carga fiscal de los intereses por la deuda externa que ronda el 18% de los ingresos por recaudación. La aceptación de estas condiciones podría hacerse extensiva a todos los tenedores de bonos en caso de alcanzarse entre un 60 y un 75% de aprobación debido a las cláusula de acción colectiva que enmarcan a un tercio de los bonos involucrados en el canje, según especialistas es poco probable que la oferta se judicialice tal como ocurriera con los fondos buitres en 2011. Guzmán habló de la necesidad de refundar las condiciones bajo las que se endeuda al país para alcanzar un "nunca más" a los ciclos de sobre-endeudamiento que tanto mal provocan. Y recordó que antes de asumir el gobierno de Alberto Fernández "Argentina ya se encontraba en un virtual default." Con el impuesto a las grandes fortunas que el FdT buscará discutir en la Cámara de Diputados podrían recaudarse unos USD 3.800 millones, una cifra significativa. Según declaraciones de Carlos Heller, analizan acotar la lista del gravamen (único y extraordinario) a 12 mil personas con ingresos superiores a tres millones de dólares, pero si el límite se bajase a ingresos desde dos millones se hubiera alcanzado a 31 mil personas. Un desierto tributario para Argentina. De igual modo la AFIP busca ponerse al día con la información sobre los verdaderos beneficiarios o dueños de las empresas, sociedades civiles, fundaciones, fondos de inversión o filiales trasnacionales con intereses en el país: quiénes son las personas físicas detrás de las personas jurídicas. Varios desafíos esperan ser afrontados por el gobierno en los meses que siguen: el tratamiento de los pacientes con coronavirus, el rediseño de la cuarentena en determinadas zonas fuera de riesgo, la política internacional (en un ambiente cada vez más tenso e hipócrita: con las acciones de Trump en contra de la OMS y la reciente acusación de Francia y el Reino Unido contra China por haber ocultado información en los comienzos del virus), etc. Entre ellos, quiero mencionar dos a causa de una última información trascendida. Por un lado, el Estado parece haber aflojado temporariamente al tironeo con bancos públicos y privados que obstaculizaban el acceso de PyMEs al crédito subsidiado para pagar sueldos de marzo: el Ministro de Desarrollo Productivo anunció que el Estado abonará directamente parte de los sueldos de abril a través del programa de ATP. No obstante el día viernes 17, el Banco Central informó que en la última semana los préstamos a PyMEs prácticamente se habían triplicado entre la banca local: el 75% de los créditos aprobados fue desembolsado. Por otro lado, se advierte cierta inercia inflacionaria que vuelva a aparecer en el rubro de alimentos especialmente. La inflación en marzo fue de 3,3% mensual, según los datos difundidos por INDEC, lo cual da cuenta de una aceleración respecto de enero y febrero (con un promedio de 2,2%). Los rubros de Alimentos y Educación fueron los más relevantes para explicar la inflación de marzo, un aspecto que no deberá ser subestimado por la política.



Opinión:

Negociaciones y desafíos

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar