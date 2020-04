"El femicidio es una pandemia y la curva nunca se aplana"

De manera gráfica el Lic. Martínez Reina pone en agenda una problemática que no cede. Durante el periodo que va del 20 de marzo al 16 de abril, en el marco del aislamiento social obligatorio, se computan 21 femicidios. El 65% de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares. Docentes de la UNLu se encuentran trabajando en la construcción de un documento en el que se aborda la violencia de género en el contexto del COVID 19. La violencia de género es un flagelo social que crece de manera exponencial en el marco de una sociedad machista y patriarcal. Mientras el resto de los delitos se redujo considerablemente desde que se inició el aislamiento social obligatorio para evitar la expansión del coronavirus, los femicidios tuvieron un crecimiento sostenido. La cifra de femicidios entre el 20 de marzo y el 16 de abril es alarmante, ya que asciende a un total de 21 víctimas; de las cuales, 4 se trata de niñas. Por otra parte, 29 hijos e hijas se quedaron sin madres; siendo el 69% de ellos menores de edad. El Lic. Matías Martínez Reina, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján se refirió a la situación de la siguiente manera: "Nos encontramos en un escenario sumamente delicado. El 65% de las mujeres fueron asesinadas en sus hogares; mientras que el 60% de los femicidas eran parejas o exparejas de las mismas. A su vez, una de cada cinco mujeres víctimas de femicidio había efectuado denuncias previas. El aislamiento social obligatorio tiene un efecto colateral gravísimo en materia de violencia de género. Las cifras son categóricas, el femicidio es una pandemia y la curva nunca se plana. Consideramos sumamente necesario que los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales fortalezcan la articulación. La UNLu de manera aislada no va a resolver la problemática, así como tampoco lo va a hacer el municipio ni ningún otro organismo. Nos necesitamos los unos a los otros. Urge que la mesa local se vuelva a poner en funcionamiento,así como también será necesario quese activen otros dispositivos de articulación que permitan combatir este flagelo". En relación a cómo debieran actuar los distintos organismos competentes frente a la situación de violencia de género en el contexto de excepcionalidad, el Lic. Martínez Reina expresó: "Si bien partimos del paradigma de que la violencia es una conducta aprendida, y que por lo tanto puede desaprenderse, seguimos sosteniendo que hay que trabajar no sólo con la víctima sino tambiéncon los hombres que ejercen violencia machista. Entendemos que la justicia debiera actuar con más celeridad, y que sean los agresores a los que se excluya del hogar cuando hay riesgo de vida; más aún en este contexto de aislamiento social, dado que la mujer víctima de violencia se encuentra aún más desprotegida". En lo que respecta a la agenda de trabajo de la UNLu en relación a la problemática de la violencia de género, el Lic. Martínez Reina cerró diciendo que "desde la universidad, en el marco del proyecto de extensión AViGAU teníamos previsto para el mes de mayo del corriente la realización de una capacitación en violencia de género destinada a los tres poderes locales, la cual lanzamos en el mes de marzo junto a la concejal del Frente de Todos, Romina Carrizo. La situación de aislamiento social hace que tengamos que reprogramarla, y empezar a pensar en diferentes alternativas para llegar a toda persona que trabaja en la repartición pública con mujeres víctimas de violencia. Tenemos en agenda trabajar la violencia de género con los distintos municipios de la región. Finalmente, comunicamos que junto a la Lic. Liliana Carrasco, directora de AViGAU, nos encontramos en plena elaboración de un documento en el que estamos analizando la situación de la violencia de género en el marco del aislamiento social obligatorio. El mismo formará parte de un número especial de la Revista Red Sociales, que es una publicación del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Se podrá acceder al mismo de manera gratuita en soporte virtual. En breve daremos a conocer más precisiones acerca de la publicación".

Lic. Matías Martínez Reina, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu.



