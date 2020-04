Carlos Roca

DNU 372/2020 - Prorroga de la suspensión de los plazos en procedimientos administrativos Queda prorrogada hasta el 26/04/20 la suspensión de plazos en procedimientos administrativos, con excepción de todos los trámites administrativos que se relacionen con la emergencia sanitaria. AFIP RG 4687 - Sustitución del régimen de información anual de participaciones societarias, registro de transferencias y/o sesiones de títulos, acciones y otras participaciones - Creación del Registro de Entidades Pasivas del Exterior AFIP modifica (con un atraso de mas de tres años...) el régimen de información relacionado con las participaciones societarias o otras, así como la registración inmediata de operaciones de transferencias y/o cesiones de títulos, acciones y otras participaciones, y de actualización de autoridades societarias que dispone la RG AFIP 3293, con las siguientes pautas: - Amplía el régimen de información a las personas humanas o sucesiones indivisas radicadas en el país que tengan participaciones en entidades del exterior o desempeñen cargos directivos, ejecutivos o como apoderados de dichas entidades, como así también se instrumenta el registro de entidades pasivas del exterior para aquellos sujetos que obtengan más del 50% de sus ingresos anuales por parte de dichas entidades del exterior o posean más del 50% del capital de las mismas. - Amplía la información que deben suministrar los fondos comunes de inversión con el deber de informar a los beneficiarios finales de los mismos. - Establece un vencimiento especial del 28 al 30 de octubre -según la terminación de la CUIT del responsable- para aquellos sujetos que deben cumplir con la información correspondiente a las rentas pasivas de los años 2016, 2017 y 2018. RG AFIP 4699/2020 - Suspende hasta el 30/06/2020 la obligación de registrar los datos biométricos Hasta el 30/6/2020 a los contribuyentes y responsables no tendrán obligación de registrar sus datos biométricos en las agencias para la realización de transacciones digitales que tengan dicha registración como requisito. Disposición Comisión Arbitral 4/2020 - Prorroga de la presentación y pago del anticipo 3/2020 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para determinados contribuyentes La CA prorroga el vencimiento para la presentación y pago del anticipo 3/2020 del impuesto sobre los ingresos brutos entre 27 al 30 de abril de 2020 según la terminación de la CUIT de los contribuyentes, para los que desarrollen su actividad exclusivamente en las jurisdicciones adheridas a la presente prórroga, siempre que hayan obtenido en el año 2019 ingresos total país menores o iguales a $ 2.500.000. Otras novedades: AFIP RG 4695 - Extiende la Feria Fiscal Extraordinaria hasta el 26 de Abril 2020. AGIP (CABA) Resolución 166/2020 - En su ámbito no se computarán como días hábiles administrativos los días transcurridos entre el 14/04/20 y el 27/04/20, ambos inclusive. AGIP (CABA) Resolución 168/2020 - Prorroga hasta el 27/04/2020 el vencimientos de determinados impuestos y contribuciones. ARBA - Prorroga hasta el 10 de Junio los vencimientos de las cuotas de Abril de los Planes de Pagos vigentes ARBA - Se prorroga hasta el 17/04/2020, del vencimiento de la cuota 1 del Impuesto Inmobiliario Rural, cuyo vencimiento original operaba el día 17/4/2020, contando hasta esa fecha con la bonificación de hasta un 20%, que se compone de un 15% por pago en término más un 5% adicional si adhieren al sistema de débito automático en tarjeta o cuenta bancaria. Banco Central de RA - Mediante la circular "A" autoriza a entidades de cobranzas extrabancarias (Ej: Rapipago - Pago Fácil, etc.), para atender al público a partir del lunes 20/04/2020 INACAP (Comercio) - Extiende el vencimiento de la cuota de marzo 2020 al 30/04/2020 Indec - El índice de Precios al Consumidor Nivel General (Inflación) a nivel nacional de Marzo 2020 fue del 3,3% Proyectos de ley - Se encuentran en estudio en el congreso nacional, varios proyectos sobre un impuesto patrimonial que recaería sobre las "grandes fortunas", y otro referido al Impuesto a las Ganancias, que eximiría del mismo a algunas actividades denominadas esenciales ante la actual Pandemia. Invitamos a visitar nuestro canal de YouTube "Croca Consultores", donde encontraran videos explicativos de distintos temas de nuestra incumbencia, recomendando en ésta oportunidad el publicado en esta semana, en el que brindamos desde nuestro punto de vista, y en base a la normativa conocida hasta ahora, algunas alternativas para afrontar la situación generada a nivel sanitario que afecta el normal desarrollo de las actividades económicas, provocando serios problemas de funcionamiento y de financiamiento para el cumplimiento de las obligaciones laborales, comerciales, crediticias, impositivas, etc. Dr. Carlos Roca - Contador Público - Lic. En Administración - Postgrado en Tributación / Contacto: carlos@croca-consultores.com.ar - www.croca-consultores.com - Twitter: @CarlosCroca / Linkedin: croca consultores

19 Abril 2020:

Novedades Fiscales y Financieras

Por Dr. Carlos Roca

