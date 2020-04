El Colegio de Abogados Bonaerense pide por el Servicio de Justicia

Enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y otra al Gobernador Kicillof expresando la preocupación de 65.000 matriculados y solicitan se lo declare como servicio esencial para que finalice el asueto. Tras la reunión de Consejo Superior que tuvo lugar el día martes 14 del corriente, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, integrado por los Presidentes de los veinte colegios departamentales, resolvió enviar una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expresando la preocupación de los 65.000 matriculados de la Provincia de Buenos Aires frente a la paralización del servicio de justicia tras la declaración de la cuarentena. En la misma se exige información sobre las medidas proyectadas para restablecer el servicio de justicia, la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo, y las fechas previstas para la reanudación de los términos procesales y finalización del asueto. Asimismo, el Consejo resolvió elevar una nota al Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, solicitando se declare como esencial la prestación del servicio de justicia. "De esta manera se garantizaría la necesidad de su pleno restablecimiento a través de los medios tecnológicos vigentes, así como la tarea de las abogadas y los abogados, para mantener la plena vigencia del Estado de Derecho", expresaron y aclararon que junto a la nota se hizo llegar al Gobernador una propuesta de protocolo de actuación para los estudios jurídicos, "donde se garantice la protección de ciudadanos, empleadas, empleados y colegas". JUSTICIA DIGITAL Las causas penales con cuestiones vinculadas a excarcelaciones, habeas corpus y otras están funcionando como si no hubiera asueto, del mismo modo que lo relativo a las causas vinculadas a violencia de género. "Sin embargo, en lo que respecta a juicios laborales o civiles, donde hay víctimas, indemnizaciones, cuestiones alimentarias, o temas de familia, están paralizados, cuando realmente pudieran estar funcionando sin romper la cuarentena", cuestionó esta semana el Dr. Marcelo Fioranelli. La máxima autoridad del Colegio de Abogados Zárate Campana, destacó la posibilidad técnica con la que cuenta el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para funcionar de forma remota y segura. "Desde el año 2012 la Corte Suprema autorizó la implementación de presentaciones electrónicas en el Departamento Judicial de La Plata, generando expedientes digitales que con el paso de los años se fueron perfeccionando y extendiendo a toda la Provincia, con el acompañamiento de las capacitaciones permanentes que pusieron en marcha los Colegios de Abogados departamentales, hasta que en el 2016 se hizo obligatorio" explicó. Las ventajas de la implementación de los expedientes electrónicos permiten a los abogados, jueces y defensores y fiscales trabajar desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil con conexión a internet, sin necesidad de trasladarse a los Juzgados, Tribunales o Fiscalías. Asimismo, el sistema prevé los más altos controles de seguridad: "Cada uno de los actores intervinientes en los procesos judiciales cuenta con una firma electrónica que se valida a través del sistema ´Token´, y resguardada por los Colegios de Abogados y la Suprema Corte de la Provincia" detalló y recordó que desde 2018 se implementó un proceso con videoconferencias y audiencias video grabadas, que posibilitan la realización de todas las instancias del proceso judicial de forma remota garantizando el debido proceso. EMPLEADOS "No está tan avanzado el sistema informático" en la provincia de Buenos Aires, señaló ayer a LT20 radio Junín el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, Javier Miqueles, quien a modo de ejemplo citó que hay "muchos expedientes de Laboral que no están digitalizados". Sobre la posibilidad que empleados judiciales trabajen desde sus domicilios añadió que "no cuentan con los elementos para hacerlo" y agregó: "Lo que está claro es que hay un responsable y es la Corte (provincial), que no se hace cargo de nada ni tiene sistema informático preparado". En el mismo sentido, Miqueles recordó que "cuando se está en funcionamiento, el Poder Judicial no depende de él mismo. Requiere de otros organismos públicos que hoy están cerrados" y que para trabajar de manera remota "por cuestiones obvias de seguridad, se necesitan las claves y no son muchos en la provincia los que están habilitados. Ni siquiera los trabajadores", concluyó. MENTIRA Y DEMAGOGIA Fechado este miércoles, el Colegio de Abogados de la Provincia emitió un inusual comunicado dirigido a la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales, y a la Asociación Judicial bonaerense titulado "A la mentira y a la demagogia, se le responde con la verdad". Luego de una serie de consideraciones y aclaraciones, el documento concluye: "El único pedido de esta institución es que magistrados, funcionarios y empleados trabajen desde sus casas porque pueden hacerlo. Porque muchos de sus colegas y compañeros, lo hacen. Y quienes no lo hacen, quienes amenazan con denuncias por tener que hacerlo, quienes tergiversan la realidad, quienes falsean y parcializan la realidad, no tienen ni nuestro respeto, ni el de la sociedad. Son miles los magistrados, funcionarios y empleados que pudiendo trabajar desde sus casas no lo hacen. La propia Corte se los dijo. Y si no están dispuestos a hacerlo por los 17 millones de bonaerenses o por los 4 millones de procesos judiciales, háganlo por lo menos por sus compañeros, que necesitan de su ayuda. El sistema electrónico que la SCBA ha implementado desde el año 2012 lo permite. La hora es crítica y la sociedad y la historia judicial argentina no lo van a olvidar". NI FERIA NI ASUETO Un comunicado emitido ayer por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires señala que "el servicio de justicia se está desarrollando en los casos de urgente despacho y en todas las demás causas, de todos los fueros: civil y comercial, familia, contencioso administrativo, de paz, laboral, penal y responsabilidad penal juvenil. Eso sucede en el contexto de las estrictas excepciones al aislamiento social obligatorio y en la medida de las posibilidades que dicha medida permite". El extenso documento, titulado "Ni feria ni asueto" señala también que "el compromiso y la actividad desarrollada por este poder judicial no se compadece con la figura del asueto" y que se promueve la implementación de tecnologías para suplantar actos procesales orales y presenciales que en esta emergencia no pueden realizarse y las modalidades de teletrabajo, aunque "no puede pasar inadvertido que los procesos legales no estaban encaminados hacia esas formas y, por ende, tampoco el equipamiento". Además, entre otras consideraciones en el mismo sentido, explicita que "existe un récord histórico de vacantes en el Poder Judicial, demoras en las designaciones y los problemas presupuestarios exponen un importante número de órganos judiciales sin titulares y otros tantos que nunca se pusieron en funcionamiento a pesar de estar creados por ley. Ello, sumado a los/las magistrados/as en situación de grupos de riesgo, que resultan dispensados/as, genera complicaciones por la cantidad de subrogancias consecuentes", circunstancia que agrava aún más las condiciones de excepción generadas a partir de la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio.

El presidente del Colegio de Abogados, Mateo Laborde.



El Colegio de Abogados Bonaerense pide por el Servicio de Justicia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar