Piden la renuncia del Fiscal General de la Provincia

Se trata de Julio Conte Grand, ex secretario legal y técnico de María Eugenia Vidal. "Es otro funcionario del macrismo que, por dignidad y espíritu republicano, debería haber puesto a disposición su renuncia y no lo hace", señaló la diputada Alonso. A caballo de recientes declaraciones de la Ministro de Gobierno bonaerense Teresa García sobre una nueva posible denuncia de mal desempeño contra el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, la diputada Soledad Alonso manifestó su posición. "Más allá de cualquier denuncia que se radique en su contra, lo cual tendrá que ser dirimido en la Justicia, lo cierto es que Conte Grand uno de los tantos funcionarios del macrismo que, por dignidad y espíritu republicano, debería haber puesto a disposición su renuncia y no lo hace", señaló Alonso. Al Jefe de los Fiscales bonaerenses se lo señala como autor de supuestos "carpetazos" y "aprietes" contra jueces y funcionarios del Poder Judicial bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, de quien fue secretario Legal y Técnico antes de asumir en su actual cargo. El comportamiento de Conte Grand ya recibió reproches de los tres poderes del Estado, desde donde se lo señala por la confección de maniobras discrecionales en acuerdo a las necesidades políticas del gobierno de María Eugenia Vidal durante los últimos cuatro años. "La remoción del Procurador tiene que ser mediante un jury, pero no tenemos mayoría en el Senado provincial, el mismo que se encargó de defender los intereses de una minoría cuando el gobernador elevó una Ley Impositiva progresiva, distribuyendo el esfuerzo y apelando a los que más tienen. Pero lo importante es que así como Alejandra Gils Carbó ofreció su renuncia en su momento, Conte Grand debería hacer lo propio. Si él es eficiente y tiene la conciencia tranquila ¿Cuál sería el problema en ofrecer su renuncia?", concluyó Alonso.

“Si él es eficiente y tiene la conciencia tranquila ¿Cuál sería el problema en ofrecer su renuncia?", se preguntó la Lic. Alonso sobre el Procurador General bonaerense.



Piden la renuncia del Fiscal General de la Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar