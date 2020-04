La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/abr/2020 Pandemia:

Los vecinos cumplen con la normativa que rige desde el lunes 13 de abril. La medida se suma a una numerosa cantidad de disposiciones que el Municipio implementó en el marco de la pandemia. Desde el lunes 13 de abril, el Municipio estableció el uso obligatorio de tapaboca/mascarillas en toda la ciudad a los efectos de prevenir el contagio del Coronavirus y, durante la primera semana de la medida, se constató un alto acatamiento por parte de los vecinos. La normativa determina que los vecinos deben utilizar la protección facial al salir de sus domicilios a hacer compras, al banco, circular por la vía pública o moverse en transporte público. Además, precisa que "las personas deberán abstenerse de utilizar barbijos de tipo medicinal, puesto que se convirtieron en un insumo escaso y de extrema necesidad para los profesionales de la salud". No obstante, esta no fue la única medida tomada por el Municipio desde el inicio de la pandemia mundial sino que, por el contrario, fueron numerosas las disposiciones desde el mes de marzo a la fecha para cuidar la salud de los campanenses, como así también importantes campañas de difusión y prevención tanto en los medios de comunicación locales como en las redes sociales oficiales. ESTRICTO CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA Con la colaboración de distintas fuerzas de seguridad y la incorporación de nuevos oficiales a la ciudad, la secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana estableció tres puestos de control vehicular en los principales accesos y el cierre temporal de otros 23 ingresos a la ciudad. Asimismo, secuestró vehículos, realizó detenciones, labró infracciones y, con la intervención de la Justicia, procesó a personas por el incumplimiento de la cuarentena. También, llevó a cabo la difusión de mensajes preventivos a través de las recorridas de las camionetas del CIMoPU. RESTRICCIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS Se estableció que solo podrán circular aquellas personas cuyo trabajo estén enmarcados dentro de los "servicios esenciales". En tanto que, el resto de las personas solo puede realizar –en forma individual - los desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Asimismo, el paseo de las mascotas se restringió exclusivamente en la misma cuadra donde tenga el domicilio particular la persona que se encuentre en la vía pública. CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Durante las últimas semanas, se autorizó a realizar salidas breves quienes no presentes síntomas compatibles del Covid-19. Pueden salir a la vía pública con un único acompañante, a no más de 500 metros de su residencia. Deben portar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en papel o en foto digital, y los DNI de ambos. Las salidas se organizan por la numeración final de DNI: lunes, miércoles y viernes (último número 1, 2, 3, 4 y 5); martes, jueves y sábados (último número 6,7, 8, 9 y 0). DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y HORARIOS DE ATENCIÓN La atención de los comercios autorizados se fijó en el horario de 8 a 18. Además, se determinó que la atención en bancos, entidades financieras, el uso de Rapipagos, debe llevarse a cabo extremando las medidas de seguridad del personal, limitando a no más de diez personas la fila de espera con una distancia superior al metro, uso de alcohol en gel y tapabocas para personal que está en contacto con dinero y atención al público. Y se realizan a diario importantes operativos de control de horarios y precios. En supermercados, mercados e hipermercados se reforzó el servicio de cajas para agilizar las salidas de los clientes y se estableció un horario exclusivo para la atención de adultos mayores. MEDIDAS DE HIGIENE Y OPERATIVOS DE DESINFECCION En los supermercados, se solicitó higienizar con frecuencia las barandas, manijas de carros, y todo elemento en contacto con el público. Por otra parte, en lo que refiere al transporte público se recomendó que las unidades cuenten con ventanas que funcionen correctamente y permitan la entrada de aire y de la luz solar. También se profundizó la limpieza en las superficies de contacto masivo. Iguales condiciones para automóviles particulares destinados a taxis o remises. Y se realizaron importantes operativos de desinfección en lugares comunes, espacios públicos, casco urbano y los barrios. "Desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria, tomamos conciencia de la necesidad de cuidar a nuestros vecinos. Por eso, cada aporte que pudimos realizar desde el Municipio en pos de ello, lo hicimos. Sin embargo, necesitamos que cada campanense se aúne a nuestro compromiso quedándose en casa ya que esta es el principal medida que hoy tenemos para enfrentar la pandemia", comentó el intendente Sebastián Abella. OBLIGATORIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE JURISDICCIÓN NACIONAL El Ministerio de Transporte de la Nación determinó el uso obligatorio los elementos de protección que cubren la nariz, la boca y el mentón para las personas que utilicen los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional. La medida entra en vigencia a partir del lunes. El Ministerio de Transporte de la Nación dictó una resolución que obliga a los usuarios del transporte automotor y ferroviario en todo el país a que utilicen barbijos o elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón. La medida tiene como finalidad el desarrollo de políticas públicas que ayuden a prevenir el contagio de la pandemia. En este sentido, se aconseja al resto de las jurisdicciones a adherirse a la medida que estará vigente hasta que duren las políticas de prevención relacionadas al distanciamiento social y que tiene como objetivo evitar que se propague la expansión del coronavirus en el transporte público. A su vez, desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio que conduce Mario Meoni, se continúa con las recomendaciones para adoptar conductas responsables, remarcando la importancia de reducir al mínimo posible el uso del transporte público por parte de los usuarios, e implementando medidas que cuiden la salud de todos los argentinos.

