Los especialistas consideran que los pacientes que conviven con esta patología crónica, suelen entrar en un círculo vicioso de infección y disminución de sus defensas. La provisión de insumos inherentes a la enfermedad está garantizada puesto que la diabetes cuenta con régimen jurídico autónomo Ley 23.753 y sus modificatorias. El brote actual de Coronavirus (COVID 19) sin duda alguna ha causado mucho pánico al igual que preguntas en todo el planeta acerca de lo que esta pandemia significa para toda la humanidad. Lo primero, que cualquier persona debe saber, tenga o no diabetes tipo I, es una correcta información sobre cualquier brote de gripe o virus, evitando entrar en pánico. Según los expertos, el brote actual de Coronavirus, es un virus respiratorio específico, que fuera identificado por primera vez en la provincia de Wuhan Hubei en China. Los síntomas para los pacientes, que incluyen este tipo de cepa, comprenden, una enfermedad respiratoria leve a severa con signos de fiebre, tos y dificultad para respirar. Atento a que la diabetes es una patología de carácter crónico, es más que comprensible que haya mayores preocupaciones por parte de quienes la portan. Así pues, las personas con diabetes tipo I, especialmente quienes tuvieren niveles más elevados de glucosa en sangre, tienen mayor riesgo de contraer una variedad de distintas enfermedades de tipo infecciosas, de allí que los galenos indiquen la aplicación inexcusable de las vacunas existentes en el mercado. Es dable señalar, que cuando las personas con diabetes desarrollan una enfermedad, puede resultar más complejo tratarlas, debido a la variabilidad glucémica y la presencia de otras complicaciones, muchas veces asociadas. Es por tal razón que la OMS "Organización Mundial de la Salud" ha hecho una serie de recomendaciones a tener en cuenta, en especial en esta clase de población. A saber: a- lavarse las manos frecuentemente, usando un desinfectante para manos a base de alcohol o jabón y agua, b- evitar tocar superficies que otras personas hubieren tocado, y en caso de ser necesario, se recomienda utilizar los nudillos para pulsar botones, los codos para abrir puertas, toallitas para limpiar sillas y mesas, c- se recomienda usar guantes para cargar nafta, empujar los carritos de supermercados, d- en principio no tocarse la cara con las manos, y si fuere imposible, lavarse las manos, luego de tocarse la cara e inmediatamente después, volverse a lavar las manos, e- hay que practicar el distanciamiento social, es decir a más de 1 metro y medio de distancia entre persona y persona, f- si se tose o estornuda, cubrirse la nariz y la boca flexionando el codo. Ahora bien, si se tuviera fiebre, tos y además dificultad para respirar será necesario buscar asistencia medico profesional de manera temprana. A tenor de lo descripto, la OMS afirma que dada la propagación del virus, el paso y la complejidad de viajes internacionales, probablemente siga incrementando el número de casos y de muertes, desafortunadamente en ascenso. Por ello, debemos evitar entrar en pánico, no obstante estar lidiando con un patógeno serio y absolutamente nuevo. Asimismo, se sostiene es factible que este problema sanitario mundial no desaparezca, hasta que se descubra una vacuna eficiente que pueda combatirlo. De allí la importancia de aprender cómo no infectarse, sería la clave. ¿Por qué la diabetes es un factor de riesgo al contraer COVID 19? Los especialistas consideran que los pacientes que conviven con esta patología crónica, suelen entrar en un círculo vicioso de infección y disminución de sus defensas. Así pues, la razón por la cual este padecimiento puede agravar un cuadro por Coronavirus, sin importar la edad del paciente, es que el sistema inmunológico del mismo, se encuentra disminuido, en consecuencia, favorece la aparición y complicación de infecciones, no solo virales sino también bacterianas. Por ello, quienes posean enfermedades crónicas, como obesidad y diabetes, tienen un riesgo mayor de tener la forma más complicada de la enfermedad. La combinación de afecciones produce consecuencias más importantes en el tratamiento de la enfermedad de base, o sea la diabetes, puesto que descompensa el control de los niveles de azúcar en sangre. Con la diabetes, el sistema inmunológico del paciente esta disminuido, por ende complica el tratamiento del Coronavirus. Cabe soslayar, que la infección por Coronavirus, descontrola totalmente el buen control de las personas que se encuentran estables no obstante su patología de base. Asimismo, vale mencionar que aun cuando el cuadro por COVID 19 sea asintomático en la persona, si se tuviera diabetes hay chances de que aparezcan las descompensaciones en los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo actuar con el COVID 19 si se vive con diabetes? Vivir con esta patología crónica en medio de semejante pandemia, no debe ocasionar temores en las personas. Contrariamente a ello, a partir de saber cuál es la situación personal, deben intensificarse las medidas de prevención que alrededor del mundo vienen comunicándose sistemáticamente. Algunos consejos para dicha población son: asegurarse de poder resolver eficazmente y a tiempo una hipoglucemia o hiperglucemia, mantenerse bien hidratados es tan importante como contar con los equipos necesarios para el control y monitoreo de la diabetes, tener reserva de pilas o baterías en caso de estar en aislamiento obligatorio. Por todo lo expuesto debe quedar más que claro, que cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral, como en este COVID 19, puede resultar más difícil su tratamiento, atento a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre. Por ello, el control adecuado de aquella, es la herramienta indispensable en la prevención. Como siempre, recuerden que la provisión de insumos inherentes a la enfermedad está garantizada puesto que la diabetes cuenta con régimen jurídico autónomo Ley 23.753 y sus modificatorias. Les reitero mi habitual invitación, "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

