En este paso por la tierra, que yo le llamo escuela de aprendizaje, cada década transcurrida tiene una particularidad, la cual se va encauzando, y sin que nos demos cuenta, va sumando historia, a medida que pasan los años. No es algo que pasa de repente, sino es algo pausado, poco a poco, como asítambién, a veces, vertiginoso, según pasan los días. Son como piezas de un rompecabezas, o de una artesanía hecha con mosaicos por un artista. Cada pieza de diferente forma y tamaño y varios colores,van encajando, y así armoniosamente, van sumándose acontecimientos, personas, ideas, proyectos, sueños y todo va adquiriendo sentido. El cuadro no se hace claro de inmediato, primero ocupa un lugar en una esquina, luego un lado y otro y al final todo el contorno se detalla. Tiene que transcurrir un tiempo, y mientras esto acontece más partes van acoplándose unas a otras, y todo va teniendo un acabado casi evidente, a eso se le van sumando luces y sombras, y en la armonía de colores se ven plasmados nuestros sentimientos, y vemos como todo empieza a tener significado y lo podemos apreciar. Cada tiempo transcurrido va poniendo un marco, alrededor de su propia escena. Pero hay alguien que dirige esta obra, y así nuestro existir se va construyendo, convencidos de que este rompecabezas de nuestra vida, descansa firmemente en las manos de Dios, el arquitecto perfecto, el creador y diseñador de la obra, quien nos dio vida a c/u con un propósito, "siendo el mismo de ayer hoy y por los siglos" (Hebreos 13:8) y que aún tiene control en todas las cosas, y a pesar de lo que vean nuestros ojos se vayan añadiendo todavíanuevas piezas, todo absolutamente todo, depende de Él, que no va a parar, hasta que vea la obra terminada. "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas". (Efesios 2:10) A veces no se entiende el motivo y los planes de la existencia, y es cuando se debilita la confianza, no se encuentran razones para seguir cada día, pero los cristianos tenemos Su Palabra "La Biblia" que aún sigue siendo la guía para dar cada paso, el alimento espiritual que necesitamos para seguir adelante y sobre todo a vivir en paz, y descansados, paracambiar el rumbo hacia caminos seguros y a confiar esperando mañanas mejores hasta que la obra finalice. Amén. Todo lo hizo hermoso (Dios) en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. (Eclesiastés 3:11) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Stella M. Viñales Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, "Su obra perfecta"

Por Stella M. Viñales

