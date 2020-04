"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" MISAS POR INTERNET Se continuan transmitiendo las misas que se celebran en catedral Santa Florentina, de lunes a sábados a las 19 hs. y domingos a las 11 hs., por el Facebook/Catedral Santa Florentina Campana PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíanos tus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com -- También puedes seguirnos en Facebook: "Semanario Catedral Santa Florentina" y "Catedral Santa Florentina" -- Instagram: "Catedral Santa Florentina" -- Youtube: "Semanario Santa Florentina".- 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 19 de abril de 2020 - Año II - Edición Nº 76 CÁRITAS CONVOCA AL VOLUNTARIADO JOVEN Son muchas las acciones que Cáritas lleva adelante con gran presencia del voluntariado juvenil y dado que gran cantidad de jóvenes se sienten motivados a ayudar en estos momentos difíciles, Cáritas Argentina puso en marcha la #RedDeVoluntariadoJoven, una iniciativa para alentar y fortalecer el voluntariado joven. El objetivo de la convocatoria es sumar jóvenes a su red para poder brindar una mayor respuesta a la crisis generada por la pandemia de coronavirus. El nuevo voluntario se inscribe a través de un formulario y la Red lo pone en contacto con el equipo diocesano correspondiente, el que le propondrá la realización de una actividad determinada en su territorio. El principal desafío de Cáritas es llevar asistencia, esperanza y oportunidades, brindando ayuda material y acompañamiento espiritual. Cáritas es amor en obras por eso requiere del aporte solidario para ayudar a los hermanos que están más expuestos y sufriendo los efectos de esta pandemia: Las situaciones de vulnerabilidad de tantos hermanos y hermanas en nuestro país necesitan una asistencia urgente y un acompañamiento integral y cercano. Para más información por Whatsapp: (11) 2537-3119, por correo electrónico jovenes@caritas.org.ar o en la página web www.caritas.org.ar/voluntariado .

Miembros de Caritas distribuyendo alimentos en la Capilla San Juan Bosco del Barrio Lubo



DESCANSA EN PAZ El obispo de la Diócesis de San Martín, monseñor Miguel Ángel D´Annibale, falleció el 14 de abril a causa de una leucemia. En la misa en su memoria el obispo Mons. Martin Fassi ilustró el sentimiento de la partida de monseñor D´Annibale con el Evangelio de Lucas: "Nos sucede lo mismo que a estos primeros discípulos, tenían esa mezcla de estar aterrados, sorprendidos y llenos de miedo. Podríamos agregarle el dolor y la decepción. Pero de repente ese temor se les transformó en alegría extrema. Esta mezcla de dolor, junto con la esperanza y la alegría de la Pascua nos sorprenden en estos días, como lo sorprendió también a Miguel". Y aunque es Pascua, "hay dolor", afirmó monseñor Fassi, porque "la fe no nos hace inmunes al dolor, pero el Resucitado toma nuestro dolor. La fe acoge nuestro dolor en ese abrigo de Dios. Hoy lloramos a un amigo, a un buen pastor y está bueno llorar, como Jesús lloró por su amigo Lázaro, porque el llanto es como un homenaje", aseguró, pero agregó: "También está bueno alegrarnos en la esperanza, una alegría serena que sabemos que va a ir irradiando el corazón. Porque así como a Jesús, a nosotros nos atraviesa la muerte, pero también nos atraviesa la vida. Nos sobrepasan ambos misterios. Eso es la Pascua".





Mons. Miguel Angel D´Annibale FONDO SOLIDARIO La acción evangelizadora, las obras y la ayuda social que realiza la Iglesia se logra con el aporte solidario de los fieles en las misas. La situación de emergencia por el coronavirus que derivó en el "aislamiento social preventivo y obligatorio" llevó a que se celebren las misas sin asistencia de público. Al no haber colectas se reducen los ingresos en momentos en que más crecen los pedidos de ayuda en alimentos y otras urgencias sociales. Cabe señalar que la diócesis de Zárate Campana no recibe subvención del Estado Argentino ni del Vaticano. Los sacerdotes viven de los aportes de los feligreses y hay que pagar todos los servicios: agua, luz, gas, teléfono, incluso la nafta, además de solventar las obras de caridad y ayudas solidarias. Si bien la mayoría de las parroquias se maneja con el voluntariado, todas tienen, al menos, uno o dos empleados, con cargas sociales cubiertas. Para superar estas restricciones económicas, nuestro obispo, Mons. Pedro María Laxague solicitó un aporte en dinero, el que esté alcance de cada uno, para seguir cumpliendo cada día con la misión. La "Campaña Fondo Solidario" se difundió mediante flyers en las redes sociales con la leyenda "Tu limosna sí puede salir de casa", para activar el compromiso de los fieles en la acción evangelizadora de la diócesis con el objetivo de que cada parroquia pueda auto-sustentarse. Para colaborar hay que entra a: www.donamos.org/zaratecampana/aportesolidario/ ¡Juntos somos Iglesia!

Campaña Fondo Solidario



Semblanzas entre hermanos:

Cáritas convoca al voluntariado joven

