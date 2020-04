Efemérides del día de la fecha: 19 de abril

DÍA NACIONAL DEL POLICÍA Instituido en el año 1999 mediante el Decreto 368/99, en este día se conmemora la jornada del año 1947 en la que se asentaron las bases del futuro Convenio Policial Argentino y la aprobación provisoria del Reglamento del Convenio Policial Argentino, por parte del Congreso Extraordinario de Jefes de Policías y Fuerzas de Seguridad del País, en el año 1983; finalmente, en el año 1985 fue aprobado definitivamente a través del Decreto Nº 1988. En este día se homenajea a los policías por su valentía y altruismo demostrados diariamente para cuidar a los ciudadanos. Según el artículo 1 del Decreto 368/99: "se celebrará todos los años, a fin de evocar la ardua misión de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del país, felicitar a quienes se hubieren destacado extraordinariamente y rendir honores a quienes en cumplimiento del deber murieron o sufrieron grave daño en su salud". "LA CASA ESTÁ EN ORDEN" Tras largos años dominados por el terror y la violencia, el 30 de octubre del año 1983 se producía un hito en la historia del país al retornar los argentinos a las urnas a ejercer su derecho a voto negado por 7 años. En aquellas elecciones, la concurrencia fue alta y, en un clima de alegría y festividad, se eligió democráticamente a Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación: "ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad" fueron las palabras del mandatario al asumir la presidencia. Sin embargo, la paz recuperada fue opacada por la tensión en la Semana Santa del año 1987 cuando ocurrió el alzamiento carapintada, la primera gran crisis militar desde el regreso de la democracia. Todo comenzó con el acuartelamiento de Ernesto Barreiro, en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de Córdoba,junto a 130 soldados; la razón que desencadenó este hecho había sido la negativa de Barreiro de asistir al juzgado que lo investigaba por cargos de tortura y asesinatos. Más tarde, el teniente coronel Aldo Rico tomó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo lo que aumentó aún más la tensión. Pero lejos de recibir el apoyo de la sociedad, el alzamiento fue repudiado por miles de personas que se manifestaron en Plaza de Mayo a favor de la democracia. Luego de 4 días, los militares se rindieron y el Presidente Raúl Alfonsín pronunció un discurso que prevaleció en la memoria de todos: "para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina". SE JUEGA EL PRIMER PARTIDO DE LA COPA LIBERTADORES Un día como hoy en el año 1960, se jugaba el primer partido de la entonces Copa de Campeones de América. En aquel torneo jugaron siete equipos: Peñarol (Uruguay), Universidad de Chile (Chile), Bahia (Brasil), Millonarios (Colombia), Olimpia (Paraguay), Jorge Wilstermann (Bolivia) y San Lorenzo (Argentina). El primer partido se disputó en el Estadio Centenario, donde Peñarol goleó al equipo boliviano 7 a 1 con goles de Carlos Borges (2), Alberto Spencer (4) y Luis Cubilla. Después de vencer a San Lorenzo y a Olimpia, Peñarol se convirtió en el primer campeón de la Copa Libertadores.

Efemérides del día de la fecha: 19 de abril

