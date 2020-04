El primer ciclo de Felipe De la Riva en Villa Dálmine comenzó en abril de 2017 y se extendió hasta octubre de 2018. Y el segundo se inició el pasado 11 de marzo, cuando asumió la conducción técnica luego de la salida de Lucas Bovaglio y tras el interinato de Martín Piñeyro. Hasta el momento, dada la pandemia de coronavirus, este segundo capítulo cuenta con un único partido (el empate 1-1 frente a Deportivo Riestra como visitante) y apenas un puñado de entrenamientos. Sin embargo, entre el conocimiento que poseía de antemano del plantel y esa semana compartida, el DT ha hecho una evaluación positiva del equipo: "Es un equipo joven, con jugadores que tienen muchas condiciones. Creo que hay material para armar un buen equipo. Hay mucho potencial, aunque mucha juventud, algo que a mí no me molesta, sino al contrario: me gusta. Estamos entusiasmados con poder pelear hasta el último partido", señaló ayer.

En cuanto a su principal desafío ahora como conductor del plantel, De la Riva reveló lo que habló con los jugadores: "Tratamos de que entiendan que en el fútbol todo es posible y de que vamos a trabajar para tratar de acceder a las finales por el ascenso".

Finalmente, el uruguayo también comentó las diferencias que encontró en el club respecto a su primer ciclo: "Encontramos un club más profesionalizado en el aspecto futbolístico, en el entorno que rodea al plantel, con lugares de entrenamientos bien determinados. Hay mucho apoyo al cuerpo técnico con profesionales como nutricionista, kinesiólogo, psicólogo. La utilería ha mejorado, está mucho más profesional. Está más ordenado en esos aspectos que respecto a la primera vez que estuve acá. Así que ahora nos toca trabajar a nosotros para tratar de dar el salto para llegar a donde todo el mundo quiere".