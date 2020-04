Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 19/abr/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 19/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

19 de Abril de 2020 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Deportivas

19 de Abril de 2020







CONMOCIÓN EN SANTA FE Una trágica noticia sacudió a Santa Fe en las últimas horas luego que trascendiera que Alexis Ferlini (categoría 2001), que hasta hace poco era jugador de las divisiones juveniles de Colón, se quitó la vida el último miércoles Según expresó su padre, los motivos de la drástica decisión tuvieron que ver con la situación que vivió al desvincularse del Sabalero. En el descargo que realizó en las redes sociales, su padre remarcó que lo dejaron libre sin darle tiempo a que fichara para otro club, cuando habían interesados en él. "No sé qué pasó. Estaba bien en casa con la familia y su novia, el bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente no lo tengo", escribió Ariel, padre del joven. "Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser", agregó. MARCHI, A LA CARGA El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, advirtió ayer que la pandemia de coronavirus puso "en juego a la industria del fútbol", por lo que reclamó "responsabilidad" a la dirigencia para salvar las fuentes de trabajo de todos los actores del sector. El jefe del sindicato de jugadores reclamó como prioritario "resolver el mes de abril -en términos salariales- para que los trabajadores no sientan más angustia" y criticó a quienes se preocupan por lo deportivo, entre ellos al propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que tienen "un pensamiento corto". "Ahora es momento de pensar cómo proteger a los que trabajan en el fútbol. Una vez que podamos mover la pelota, podremos sentarnos y decir qué campeonatos queremos o qué calendarios, pero plantearlo en el escenario que estamos viviendo es de un pensamiento bastante corto", razonó en una nota con radio La Red. DE REGRESO AL PUEBLO Mientras transita el aislamiento por la pandemia de coronavirus, Ignacio Scocco confesó en qué equipo quiere terminar su carrera y sorprendió a todos: "Voy a jugar en Hughes FC. El día que decida retirarme voy a jugar uno, dos o tres años en el equipo de mi pueblo. Va a ser algo nuevo volver a vivir en mi pueblo. Mi mujer también es de Hughes, tengo a toda mi familia acá, mis amigos y tengo definido volver", aseguró el delantero de River en una entrevista por Instagram Live. Mientras tanto, el atacante todavía debe definir qué hará respecto de su futuro, con ofertas desde Europa, la posibilidad de renovar en el Millonario y el siempre latente regreso a Newell´s. PICHOT CANDIDATO El actual vicepresidente de World Rugby, el argentino Agustín Pichot, se convirtió en uno de los candidatos a la presidencia de la entidad madre del rugby mundial para el próximo período. Las elecciones se llevarán a cabo de manera electrónica el 26 de abril y el resultado se conocerá el 12 de mayo, cuando se realice la reunión del consejo de la entidad. El escenario está muy parejo y los 51 votos están divididos. Serán dos las listas que competirán por la presidencia, ya que el otro candidato será el actual presidente, Bill Beaumont, quien tendrá como nuevo compañero de fórmula al francés Bernard Laporte, actual Presidente de la Federación de Francia. Pichot, histórico medio-scrum de Los Pumas, delineó las bases de sus propuestas haciendo hincapié en la inclusión de las naciones emergentes y en un plan global: "Es momento de pensar en un deporte en el que los ingresos profesionales y comerciales sean un verdadero beneficio para todos. La crisis actual es una oportunidad para alinear una visión global de nuestro juego. Ser más solidarios y justos. No podemos desaprovecharla".

Breves: Deportivas

19 de Abril de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar