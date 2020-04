Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 19/abr/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 19/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Automovilismo:

SUMARSE: Lamborghini se asocia con el mayor fabricante italiano de respiradores. La fábrica italiana de autos deportivos ha diseñado, fabricado un simulador de respiración, y así colabora y apoya la labor de Siare Engineering, el mayor fabricante de respiradores artificiales del país transalpino. MOTOS: El certamen donde compite Tati Mercado dio a conocer como quedará su torneo, que reiniciaría el 5 de julio. El Mundial de Superbike dio a conocer la reorganización de su calendario 2020, el cual sufrió seis modificaciones. En lo que va de la temporada, la categoría pudo abrir su campeonato en Phillips Island el 1 de marzo y a la jornada de hoy, postergó cinco competencias y canceló una. ARREGLADO: Lucas González tendría todo arreglado para sumarse al equipo Tartara Competición para subirse a la Dodge campeona 2019. Haría equipo con Valerio Diamante en la Clase A. Cuando termine la cuarentena cerraría todo para incorporarse definitivamente al Procar4000 CALENDARIO: Esperando la autorización para organizar competencias, la Asociación Autódromo Balcarce se reunirá con la Federación Mar y Sierras apenas culmine la cuarentena. El presidente de la Asociación Autódromo Balcarce, Mario Alberghini, contó que "estaba estipulado que la primera fecha se dispute el 5 de abril". Claramente, las medidas preventivas para controlar la propagación del virus del COVID-19 obligaron a modificar las previsiones de su calendario POTENCIA: como todos Gastón Fernandez aguarda el arranque del campeonato en los chasis del regional y Araceli su compañera de vida lo alienta y lo potencia para que en esta espera no baje los brazos al piloto de Campana COLABORAR: Otro de los que padece esta problemática de no correr es Mauro Santucho que cuentan en el taller ya no queda nada por hacer y parece que en su casa esta trabajando para colaborar con su familia donde Marcela su señora agradecida SORPRENDER: La gran apuesta de Toyota Gazoo Racing no estuvo en asegurar los servicios de Sebastien Ogier en su anunciada retirada del Campeonato Mundial de Rally . Más bien en cerrar varios meses antes el futuro de la promesa llamada Kalle Rovanpera, que con 19 años sorprendió por el desarrollo en sus primeras carreras. RECHAZAR: El gobierno británico canceló un pedido de miles de ventiladores que habían sido desarrollados por un grupo que incluye a los dos equipos de Fórmula Uno. Se trataba de un respirador portátil de bajo costo y fabricado en apenas tres semanas.El gobierno británico canceló un pedido de miles de ventiladores que habían sido desarrollados por un grupo que incluye dos equipos de Fórmula Uno, Red Bull y Renault. El motivo es que el dispositivo ‘low cost´ no es considerado adecuado para tratar la enfermedad del coronavirus. ALTERNATIVAS: No dejan de aparecer en los análisis las alternativas para poder concretar el Calendario 2020. Aprovechar el verano europeo (mitad del año calendario) y correr a mitad de semana es otra posibilidad en el viejo continente. Correr solo en Europa y aprovechar la extensa luz solar que ofrecen los meses del verano. Llueven propuestas a la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como ésta, con tal de lograr realizar la mayor cantidad de competencias y lograr que el ´gigante dormido´ que es el Campeonato Mundial de Fórmula 1 termine de hibernar en medio del período obligado que la pandemia del COVID-19 llevó al mundo CHANCES: En reciente nota Pablo Clerici dejo entrever que si arranca el campeonato y cuenta con el presupuesto acorde como se necesita tiene muchas chances de obtener el torne en la clase potenciada en la categoría Kart Plus por entender que cuenta con un vehículo competitivo. AUTÓDROMOS: Aunque sin actividad deportiva, los administradores de los autódromos necesitan sostener infraestructuras, espacio abierto, trabajadores a su cargo. La compleja situación que afrontan los clubes en tiempos de coronavirus. les hace pensar como deberán proseguir hasta que esto comienze FECHA: La tradicional carrera del Mundial de Resistenicia se disputará el fin de semana del 19 y 20 de setiembre y se largará media hora antes que lo habitual. No será en la fecha histórica del mes de junio por los efectos de la pendamia, pero la carrera más emblemática del automovilismo mundial de resistencia sigue en pié. En las últimas horas la organización de las 24 Horas de Le Mans informó cómo se realizará la actividad durante la semana de acción en el Circuit de La Sarthe. Esta edición de 2020 será diferente al resto, especialmente porque habrá varios cambios, entre ellos la fecha, dado que la carrera se disputará este año los días 19 y 20 de septiembre. "CHEVROJET": Para circular por las calles construyeron una limusina avión con motor Chevrolet que será subastado en Indianápolis. Esta es la idea que dos americanos, Frank D’Angelo y Michael Kashevasky, han puesto en marcha una ‘Learmusina’ o un "Limojet".La idea fue transformar un avión Lear Jet en una limusina matriculable, aunque todavía no cuenta con permisos para circular por las calles de EEUU. Dan Harris se encargó del proyecto y Exotic Coach de la construcción. SUSPENDIDO: Nascar suspendió por tiempo indeterminado al piloto y su equipo no le pagará el sueldo, luego de usar el peyorativo término "negro", anoche, durante la fecha eSport. Kyle Larson arrojó un lamentable comentario racista, anoche, mientras competía en la fecha del campeonato virtual de eNascar, y rápidamente se viralizó en las redes sociales, lo que generó el rechazo de su jefe Chip Ganassi, quien esta mañana ya informó que no le pagará el sueldo, mientras que la categoría lo suspendió por tiempo indeterminado. COMIENZOS: En nota radial Carlos Debesa contó como fueron aquellos comienzos a nivel internacional en el mundo de las motos y cuatriciclos donde quedo en claro el nivel competitivo con logros, campeonatos y, resultados altamente positivos lo que le permite tener las puertas abiertas a nivel mundial. ESPERA: Víctor Rosso mostró en redes sociales de qué manera se encuentran los cuatro Honda Civic que competirán en el Súper TC2000 2020 en plena cuarentena. Por medio de imágenes subidas en la red social Instagram, Víctor Rosso mostró de qué manera esperan los cuatro Honda Civic del equipo con sede en la provincia de Córdoba, el inicio de la temporada del Súper TC2000 una vez que comience a levantarse la cuarentena dispuesta con motivo de la pandemia de Covid-19. CUBIERTAS: Pirelli deberá trabajar para evitar la escasez de neumáticos cuando vuelvan las carreras. Un nuevo obstáculo podría retrasar el inicio de la temporada 2020 de F1. Un elemento indispensable corre el riesgo de no estar listo ya que Pirelli necesita al menos un mes previo a la carrera para trabajar en los compuestos. Se piensa en modificaciones en los trabajos, para tener suficientes neumáticos disponibles. INQUIETO: Como le suele suceder a todos los pilotos por estos tiempos Dario Tomatti no escapa a esta realidad y cuenta a su entorno de su equipo que a hora que armo el auto para ser competitivo se retrasa el comienzo de los campeonatos con el Fiat 128 que atiende Diego Fangio y que aun no pudo mostrar, que no cunda el pánico. EXPRESARSE: Fue atractiva ver la nota en televisión que brindo Diego Salerno hablando de su participación en el mundo de las picadas donde contó que se armo un lindo grupo de amigos que concurren a todas las propuesta juntos y lo pasan realmente muy bien y mas allá que se pueda o no ganar todos nos sentimos muy comodos picando..Si el Tano lo dice... ESCUELA: Cumple las Bodas de Plata la escuela que eligió llevar el nombre de Fangio. Tiene su propio himno y sus alumnos viajaron a Balcarce a conocer el Museo. A diferencia de la mayoría de los establecimientos educativos, que se reconocen por nombres de próceres, nombres de países o provincias o enfrentamientos militares, una escuela ubicada en las afueras de la ciudad capital de La Rioja es distinta: la Escuela Municipal Nº 1 se denomina Juan Manuel Fangio. Y está de fiesta, ya que cumple 25 años. DECESO: A los 90 años, falleció Stirling Moss tras luchar con una larga enfermedad, el británico murió este domingo. Fue cuatro veces sub campeón (tres de Fangio) y otras tres tercero, pero nunca pudo alcanzar un título de Fórmula 1, por eso era considerado como "el campeón sin corona". Este 12 de abril de 2020 falleció una de las leyendas de la Fórmula 1: Sir Stirling Crawford Moss DODGE: Mientras la cuarentena nos mantiene aislados en casa, desde la zona sur de Buenos Aires la impecable Cupe RT que se alista para debutar en la Clase GTB. La conducción de la misma estará integrada por un binomio entre padre e hijo quienes trabajan actualmente en el impulsor Slant Six para equipar está cupe 100x100 Dodge.por el momento decidieron no dar a conocer de sus nombres FORTALEZA: El emblemático centro de desarrollo de Oreste Berta cumple 50 años: Medio siglo de La Fortaleza, lugar icónico del automovilismo y la ingeniería en general. Porque todo lo que esté relacionado con motores, aerodinámica y con la optimización de elementos, recursos y sistemas es una obsesión para Berta, el máximo referente del automovilismo nacional. MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. RECUPERARSE: Se trata de Bruno Baptista, piloto de Stock Car Brasil con pasado en la GP3 Series, que logró recuperarse de coronavirus . Uno de los pilotos más destacados de la última temporada del Stock Car, Bruno Baptista (23 años) y que participó en el equipo RCM, pasó por un gran susto en las últimas semanas. En la tarde del jueves (9), a través de Instagram, el piloto reveló que dejó el hospital Albert Einstein en São Paulo (SP), luego de recuperarse del coronavirus, una enfermedad que causó una pandemia mundial y que dejó miles de víctimas en todo el planeta. ENCAMINADO: El Ford de Agustín Guillet.esta bien encaminado para el arranque El piloto de Cucullú trabaja en el aspecto presupuestario y en diversas reformas en el chasis, para así volver a ser protagonista tras la cuarentena. Seguramente Guillet y su Ford darán que hablar y se metan en los puestos de vanguardia de la siempre disputada Clase GTB. CONTROL: Entre otras medidas, la categoría de monopostos eléctricos retrasa la llegada de la nueva evolución del Gen2 por la situación actual del coronavirus. El nuevo auto se verá recién en la temporadas 2021/2022. La Fórmula E, junto a la Federación Internacional del Automóvil, ha trabajado para elaborar un plan de medidas que limite gastos e intente manejar la crisis de la mejor manera posible. El retraso de la aparición de la evolución del Gen 2 es la decisión principal. La aparición de esta modernización estaba pautada para el torneo que comenzaría a fines de 2020. Pero la decisión de llevar todo un año más allá fue en tomada en el marco de un programa de ahorro que la FIA y Fórmula E han armado. ADQUIRIR: Fernando Rivas adquirió un chasis para la clase light del TC Bonaerense y con el auto bastante avanzado debe esperar superar este dificil momento para iir a probar antes del inicio del campeonato con la motorización de Daniel Berra y el chasis a cargo de Javier Berra. CAMBIO: Luego de las dos primeras fechas de la temporada, Juan Martín Bruno analiza adquirir una nueva estructura para armar una flamante Dodge. "Si la situación nos ayuda vamos a cambiar de auto", manifestó el piloto de Saladillo. Disputadas las dos primeras fechas de la temporada para el Turismo Carretera, Juan Martín Bruno analiza cambios para el futuro. La variante tiene que ver con el auto, ya que el piloto de Saladillo maneja la alternativa de adquirir una nueva estructura para armar una flamante Dodge. ENCONTRAR: El Alfa Romeo 1930 que perteneciera a Benito Mussolini fue rescatado por un coleccionista e intentarán volverlo a su estado original. Un Alfa Romeo del año 1930, que había sido del dictador italiano Benito Mussolini, será restaurado por la empresa Thorney Kelham. El auto en cuestión había sido comprado por "Il Duce", quién dirigió a Italia durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los autos deportivos más populares y exitoso de aquella época. CREER: Charles Leclerc expresó que aún le resulta increíble ser piloto de Ferrari y representar a la marca italiana dentro de la Fórmula 1. Ferrari sumó en sus filas para la temporada 2019 de Fórmula 1 a Charles Leclerc en lugar del finlandés Kimi Raikkonen. El monegasco no desentonó en absoluto y realizó una gran temporada, ya que venció en los Grandes Premios de Bélgica e Italia. El joven piloto, reveló que aún le parece increíble ser representante de la marca en el mundial de la "Máxima" CONTINUIDAD: En un momento difícil en lo económico, Rodrigo Gerstner tratará de estar presente en la temporada 2020 de la TC 1100 de ALMA Uno de los ganadores de 2019, Rodrigo Gerstner, pretende estar presente en la temporada 2020 pero por la situación económica que se está poniendo cada vez más difícil por la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el Coronavirus que paró gran parte de las actividades, se le está haciendo complicado definir si va a correr el campeonato completo. OBJETIVOS: Santiago Magnone analiza su arranque Siempre protagonista de la divisional GTB con su Ford celeste, el piloto de Carmen de Areco trabaja sin pausa para el reinicio de la temporada 2020,Luego de un impasse entre 2018 y parte del 2019, el objetivo de Santiago para este campeonato era pelear bien adelante desde el arranque.



