Campana tuvo ayer su primer recuperado de coronavirus

Declaran curado al guardiacárcel que estaba internado en Clínica Delta. Anoche esperaba que le dieran el alta, luego que le realizaran dos test que dieron negativos. Al dirigente metalúrgico Abel Furlán, que estaba internado en el Sanatorio Vandor, también le hicieron un nuevo test que dió negativo y fue dado de alta. Anoche se confirmó que el guardiacárcel que se encontraba internado en la Clínica Delta se recuperó, luego que le realizarán dos nuevos test, que dieron negativo. Los médicos determinaron así, que el vecino de La Josefa se encuentra curado del peligroso virus, siendo el primero de los cinco casos que se confirmaron hasta ahora en la ciudad. El joven, que además se desempeña de custodio en una farmacia, estaba a punto de ser dado de alta anoche, mientras que continúa internado en el Hospital San José el otro caso confirmado, tal como lo informó la Secretaría de Salud Municipal en su informe diario de situación; donde además confirmó que no hay otros casos declarados en el Partido. Mientras tanto, de los 32 casos sospechosos que fueron remitidas muestras para su análisis, si bien estan llegando de a poco, hasta ahora todos fueron negativos. FURLAN TAMBIÉN SE RECUPERÓ El Secretario General de la Seccional Campana Zárate de la UOM, el ex diputado Abel Furlán, recibió ayer una buena noticia cuando el test que le realizaron el sábado dió negativo. Si bien a última hora no pudimos confirmar directamente con el Sanatorio, durante la tarde de ayer por C5N comunicaron que el sindicalista habría recibido el alta médica del Sanatorio Vandor. LA PANDEMIA CONTINUA Confirman otras ocho muertes y 90 contagios de coronavirus en el país. Las víctimas fatales eran de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chaco Río Negro y Córdoba. En total, hay 142 muertos y 3.031 casos. Ocho personas fallecieron en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Mendoza, Chaco, Río Negro y Córdoba, y 90 nuevos casos de pacientes con coronavirus se confirmaron hoy, por lo que la cifra de contagiados con el virus en el país asciende a 3.031 y las víctimas fatales hasta el momento son 142, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Según el informe de la cartera sanitaria de este lunes por la noche, en las últimas horas fallecieron otras seis personas: tres mujeres residentes de Río Negro, de 86, 63 y 77 años; otra mujer de la Ciudad de Buenos Aires, de 90 años; y otra, de la provincia de Córdoba, de 84, mientras que también falleció un hombre en Córdoba, de 85 años. Durante el reporte de la mañana se había informado la muerte de dos personas: una mujer de 78 años residente de Chaco, y un hombre de 90, de Mendoza. Del total de enfermos confirmados este lunes, 22 son de la Ciudad de Buenos Aires, 42 de la provincia de Buenos Aires, 5 de Chaco, 3 de Corrientes, 1 de Mendoza, 3 de Neuquén, 10 de Río Negro, 1 de Santa Cruz, 2 de Santa Fe, y 1 de Tucumán. En el reporte diario matutino sobre la evolución de la pandemia en el país, se indicó que hay 126 infectados internados en terapia intensiva, mientras que 737 personas fueron dadas de alta (577 de las cuales en forma definitiva y 130 de manera transitoria), lo que significa un 25 por ciento del total de contagiados.

Mantene la distancia Social de 1.5M al salir de tu casa es una de las recomendaciones, en el marco de la Pandemia COVID-19, de los municipios que integran el Consorcio Región Norte 2#QuedateEnCasa #RN2 #covid19 pic.twitter.com/Z5J2tI8GoK — RN2 - Región Norte 2 (@RN2_Consorcio) April 20, 2020 #RN2

Situacion Actual COVID-19 20 de Abril 2020 en el Consorcio Región Norte 2 #QuedateEnCasa #NosCuidamosEntreTodos #COVID19 pic.twitter.com/uJNyGGgr5y — RN2 - Región Norte 2 (@RN2_Consorcio) April 20, 2020

Campana tuvo ayer su primer recuperado de coronavirus

