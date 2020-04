Sucedió el domingo por la mañana, en el barrio Lubo. A la policía le dijo que no iba a radicar la denuncia. Tras el alerta recibido a través del 911, este domingo alrededor de las 9:30 dos efectivos del Comando Patrulla Campana se dirigieron al barrio Lubo, donde encuentran a un hombre de unos 29 años tirado en el suelo, con un escopetazo en su pierna izquierda, y en la que se podía ver a simple vista la fractura de tibia y peroné. Según el reporte policial, el hombre había improvisado un torniquete con un cinturón para contener la hemorragia y al interactuar con la policía expresó: "Yo no pienso hacer la denuncia. No soy ningún cobani. Lo pienso arreglar solo". Junto al herido, se encontraba quien manifestó ser su ex pareja, una mujer de 18 años. Aparentemente, el agredido se presentó en el domicilio de la calle Vigna para retirar a un hijo que tienen en común. Cuando la mujer ingresó a buscar al menor, escuchó una discusión con otro hombre y luego la detonación de un arma de fuego que, se especula, habría sido una escopeta recortada. Convocado un móvil del SAME, el herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital San José, donde quedó internado para ser intervenido; al tiempo que la secretaria de la UFI 2, María Valeria García, tras la confección de un Acta de Procedimiento por Lesiones Graves, solicitó la intervención de Policía Científica, DDI y cámaras del CIMOPU, entre otras actuaciones.

El agredido detuvo la hemorragia merced a un torniquete realizado con un cinturón.

#Dato un herido por tiro de escopeta en barrio Dignidad. Esta mañana a las 9:30 un muchacho de 29 años fue a ver a su hijo en Vigña y Formosa, el hermano de su ex pareja luego de una discusión le disparó fracturando tibia y peroné. CP?? zona 5, SAME ?? 1, Policía Científica pic.twitter.com/64LQVVPosv — Daniel Trila (@dantrila) April 20, 2020

Discute y le disparan en la pierna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar