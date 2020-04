La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/abr/2020 Denuncian a conocido músico local por violencia de género







La víctima subió fotos y videos del violento desalojo que sufrió por parte de Roberto González, con quien convivía en una vivienda de calle Jacob. Días más tarde, se difundieron videos donde el cantante habría amenazado con un cuchillo a un cliente de su servicio técnico. La cuarentena podrá mantener a raya al coronavirus, pero puso a merced de sus agresores a las mujeres víctimas de violencia de género. Así no solo lo revelan las cifras oficiales, que registran 23 femicidios y un aumento del 39% en las llamadas a la línea 144, sino también los casos registrados en nuestra propia ciudad. Hace algunos días La Auténtica Defensa dio a conocer la historia de una mujer que, según el reporte policial, fue quemada por su pareja durante una confrontación. El hecho ocurrió en un sexto piso sobre la avenida Balbín y terminó con el agresor tras las rejas. Y la semana pasada, cobró notoriedad a través de las redes sociales un violento desalojo a manos de un reconocido cantante de rock local. La víctima -cuyo nombre LAD decide preservar - dio a conocer la agresión que habría recibido la semana pasada. El posteo se terminó compartiendo más de mil veces, con decenas de amigos y vecinos dándole su apoyo. Si bien en el momento intervino la Policía, no se concretó la aprehensión del agresor. La mujer si se realizó el precario médico en el Hospital y pocas horas más tarde radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer. Y, una vez elevada a la UFI 3, se solicitó una orden de restricción contra González. Días más tarde, la víctima amplió el registro del ataque publicando en sus redes sociales los moretones que le habrían ocasionado los golpes recibidos. Antes, en una publicación en su perfil que después terminaría borrando, González habría compartido supuestos arañazos sufridos en uno de sus brazos, junto con un certificado médico que constataba las heridas. El intento no habría logrado generar empatía, por el contrario, el músico estaría siendo víctima de un repudio unánime, incluso por artistas colegas campanenses. "La violencia de género es una problemática privada que requiere soluciones de carácter público, un Estado presente e instituciones capacitadas para acompañar, y sobre todo, un pueblo dispuesto a exigir", manifestó la agrupación transfeminista Matria en sus redes sociales. Y pidió que González "no participe de un evento cultural nunca más". Días más tarde, la víctima publicó en sus redes dos videos que les fueron suministrados que registran supuestas amenazas de González con un puñal, ejercidas contra un cliente que fue a buscar una computadora a su negocio de servicio técnico. "No Robert, no", grita la pareja del agredido en el video.

MOMENTOS EN QUE LA VÍCTIMA ES SOCORRIDA POR LA POLICÍA, AYUDÁNDOLA TAMBIÉN CON SUS PERTENENCIAS QUE FUERON ARROJADAS A LA CALLE.





LA VÍCTIMA FUE LITERALMENTE DESALOJADA DE LA CASA EN LA CUAL CONVIVÍA CON EL SUPUESTO AGRESOR. VÍAS DE DENUNCIAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Se puede llamar a los números 911 (Policía), 144 (violencia), 107 (emergencias), 134 (violación de la cuarentena obligatoria) y también que se puede denunciar por email a denunciaszarate@mpba.gov.ar, bajando la aplicación "Seguridad Provincia" en a través de la página web www.mseg.gba.gob.ar (haciendo click en Acceso Orientado a la Comunidad). La salida del hogar para dirigirse a la Policía, Hospital o salas de salud, farmacias o cualquier otro lugar para procurar resguardo está justificada. Asimismo, se puede apelar al uso del botón antipánico que, de no tenerse, se lo puede solicitar al momento de realizar la denuncia. Ante un eventual ataque, abandonar la casa de inmediato y pedir ayuda sin darle previo aviso al agresor. El Municipio de Campana dispone de un lugar de tránsito al que se puede solicitar asistencia una vez en contacto con las autoridades. Por otra parte, si la víctima goza de una medida de protección judicial que es incumplida durante la cuarentena, el delito puede se denunciado. En el caso de acoso por llamadas o mensajes, guardarlos como elementos de prueba a menos que esta acción signifique un riesgo.

