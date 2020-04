Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 21/abr/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 21/abr/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Histórico derrumbe del petróleo a precios negativos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Cerró a -37,63 el barril con un desplome del 305%. Como la pandemia paralizó la economía mundial está agotada la capacidad de almacenamiento. El precio de barril de crudo WTI sufrió ayer un derrumbe sin precedentes del 305%, a -37,63 dólares por barril, ante el fenomenal impacto de la pandemia de coronavirus sobre el consumo. Los futuros del crudo WTI para mayo tocaron un nivel nunca visto y cerraron el día con una caída de US$ 55,90 frente a la sesión anterior, cuando se había negociado a US$ 18,27. En el peor momento, el barril con entrega para mayo, que cierra este martes, se llegó a negociar con una pérdida de US$ -40,32. El petróleo intermedio de Texas (WTI) quedó en terreno negativo sostenido por primera vez desde que existen estadísticas sobre el comportamiento del "oro negro" en los mercados. Esto ocurrió ante el desplome del consumo de petróleo y sus derivados, sobre todo en sectores clave como la industria y la aviación. Los contratos futuros del WTI para mayo, que expiran este martes, cotizaban por debajo de los cero dólares, en una jornada negra sin precedentes para el crudo de referencia en Estados Unidos. La crisis por el coronavirus, las disputas entre la OPEP y Rusia, y el exceso de reservas de EE.UU. son las claves de una caída histórica del petróleo. En un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes que puedan, ya que no existe capacidad de almacenamiento. Como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, deben erosionar los precios para colocarlos. EN ARGENTINA NO BAJARÁ LA NAFTA El brusco descenso del precio del petróleo no generará una baja en los precios de los combustibles que se negocian en el mercado local, porque los valores se miden a partir del crudo Brent, que tiene una cotización más estable. La preocupación a nivel local está dada en dos frentes: el exceso de stock que torna casi imposible el mantenimiento y el desarrollo de Vaca Muerta. Es que, según los expertos del sector energético, la continuidad del yacimiento depende de las inversiones y quienes tienen esa decisión no van a estar dispuestos a desembolsar fondos en un negocio que se tornó muy riesgoso.

VACA MUERTA SE VERÁ IMPACTADA DE LLENO POR ESTE DESCENSO DEL CRUDO. VACA MUERTA: ACORDARIAN SUSPENSIONES El sindicato de Petroleros se encamina a aceptar un acuerdo que convalidará suspensiones con una rebaja salarial del 70% para trabajadores de Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro, según negociaciones realizadas ayer. Las reuniones virtuales se mantuvieron mientras el barril de crudo se derrumbaba en los mercados internacionales, hasta cerrar en terreno negativo cercano a los US$ -40, por primera vez en la historia. Las negociaciones en el ámbito de los sindicatos petroleros siguen, pero ya habría consenso para que los gremios acepten rebajas de sueldos a cambio de que no haya despidos. El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa acordó con las cámaras del sector el pago del salario básico para 20.000 trabajadores que no están prestando servicios debido a la paralización de yacimientos por la pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena. El secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, informó que "las cámaras empresarias nos dijeron que es la única forma de sostener los puestos de trabajo y a la espera de que mejore la situación".

