Observando la naturaleza

Wayne Dyer escribe en uno de sus libros, "Nuevos Pensamientos para una Vida mejor", sobre la sabiduría del tao o "Gran Camino", en el cual nos enseña a observar la naturaleza y a partir de esta lograr una vida mejor. Por eso, es que les propongo busquen momentos para contemplar la naturaleza, para reflexionar cómo es, cómo se desarrollan las plantas, cómo crecen los animales, cómo se genera la vida. Y comencemos a vernos a nosotros mismos como parte de esta naturaleza, de este universo mágico y maravilloso. Permitamos que la vida nos sorprenda con sus encantos y misterios. Podemos ver como todo fluye, como todo crece y evoluciona; como todo "es" siguiendo una ley natural que hace que se sucedan las estaciones, que la luna crezca y mengue. Que hace que las ballenas atraviesen océanos y los pájaros emigren y regresen sin la ayuda de un mapa o un sistema artificial. La naturaleza no tiene que insistir, presionar ni forzar nada. Al fin y al cabo, las tormentas no duran para siempre. Los vientos soplan con fuerza, pero luego ceden. Observemos la generosidad del sol, quien nos da abrigo sin pedir nada a cambio. Observemos el fluir del agua, si intentas exprimirla se te escapa; si introduces tus manos en ella para relajarlas, sientes inmediatamente su contacto. Cuando no está en movimiento se empantana. Si se la deja que fluya, conservará su pureza. No busca en las alturas para situarse por encima de todas las cosas, sino que queda en los lugares más bajos. Forma ríos, lagos y corrientes; se dirige al mar, para después evaporarse y caer de nuevo en forma de lluvia. No planifica nada y no tiene preferencias. Simplemente hace lo que hace, simplemente fluye y "es". De la misma forma, el pájaro que "siendo" pájaro vuela y no intenta nadar. Al igual que el pez, que "siendo" pez nada, sin intentar volar. Así también las plantas crecen de una semilla y siguen un ciclo. Hay un tiempo para todo, incluso para lo que te está pasando hoy. Si actuáramos como la ley natural, seguramente viviríamos en armonía, no sólo con los demás, sino también con nosotros mismos. Sin forzar, ni querer controlar nada. Sin buscar imponernos frente a otros. Simplemente fluyendo como el agua. Siendo humildes como el océano que a pesar de su fuerza ocupa el lugar más bajo; Como las ramas de los árboles que se doblegan por sus frutos. Aceptemos que todo cambia y se transforma continuamente. Vivamos cada momento en armonía, sencillamente siendo; vivamos el ahora como ese momento único e irrepetible que debemos transitar siguiendo las leyes de la naturaleza, del universo. Mariela Oppici - http://generandorealidades.blogspot.com/





Observando la naturaleza

Por Mariela Oppici

