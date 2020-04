Unas 10 mil familias campanenses accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia

La medida impulsada por el Gobierno Nacional representa una ayuda inicial de unos cien millones de pesos distribuidos en hogares campanenses. "Hubo un Estado que no se olvidó de la gente ante una de las peores situaciones de las que tengamos memoria" señaló la Presidenta del bloque del Frente de Todos, Sol Calle, quien además aseguró que asistirán a los vecinos que no pudieron acceder al beneficio o tuvieron inconvenientes para iniciar el trámite. La difícil situación de millones de personas a raíz del confinamiento obligado por la pandemia de Coronavirus en nuestro País, encontró en el Ingreso Familiar de Emergencia un paliativo que le permita hacer frente a las circunstancias sumado a otros beneficios y herramientas socio-económicas impulsadas tanto desde la Nación como en la Provincia. En Campana un total de 9612 personas recibieron el auxilio de $10.000 cada una, lo que representa un desembolso para los bolsillos de los campanenses de unos $96.612.000. "Es una ayuda muy importantes para contener a casi 10.000 familias de nuestra Ciudad" aseguró la Presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ, Sol Calle. Según un informe oficial, el ingreso será asignado a un total de 7,8 millones de personas y significaría un desembolso de $80.000 millones por parte del Estado Nacional. La edil anticipó además que a partir del 22 de abril "podrán solicitar instancia de revisión quienes habiendo solicitado el IFE y cumpliendo los requisitos, no hayan sido aceptados por falta de información o actualización de datos en sistemas de ANSES, AFIP y RENAPER". Es que del total de los inscriptos a nivel nacional, cerca de cinco millones de personas no cumplieron con los requisitos necesarios o contaban con sus datos desactualizados. "Las medidas anunciadas por el Gobierno no sólo buscan atenuar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el nivel de actividad. Van más allá. Son un incentivo para mantenernos unidos en esta lucha que no es para nada sencilla" expresó la edil. "Recordemos que se han otorgado un bono de $3.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima, otro bono de $3.100 para quienes cobran asignaciones equivalente a una AUH adicional. Ayuda por $3.000 para perceptores de planes sociales, y dos meses adicionales de gracia (abril y mayo) para los créditos de Anses, además del refuerzo a comedores y entrega de alimentos por parte de la Provincia Medidas que consideramos van a continuar hasta que los efectos económicos de la pandemia hayan sido superados". "Hubo un Estado que no se olvidó de la gente ante una de las peores situaciones de las que tengamos memoria. Vamos a seguir por ese camino, y desde nuestra Ciudad nos ponemos a disposición de aquellos vecinos que tengan dudas o no hayan podido acceder a la IFE, para asesorarlos, asistirlos y acompañarlos en éste trámite" afirmó Calle. Para ello, el Frente de Todos puso a disposición un correo electrónico para recibir reclamos y consultas de quienes no pudieron acceder a la IFE: ifecampana@gmail.com

Unas 10 mil familias campanenses accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia

